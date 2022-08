Antonio Spinalbese al Grande Fratello Vip 7: Belen Rodriguez rompe il silenzio | La decisione della conduttrice

Stando a quanto ricostruito, Belen Rodriguez avrebbe deciso la sua posizione sulla partecipazione di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7.

Insieme, hanno conquistato le copertine gossip patinate nostrane la scorsa estate: una coppia nata quasi dal nulla, che sin da subito aveva conquistato il grande pubblico. Lo scorso febbraio, poi, i due avevano coronato il loro sogno d’amore con la nascita della piccola Luna Marì.

Stiamo parlando della conduttrice di Tu Si Que Vales, Belen Rodriguez e del fotografo Antonino Spinalbese. Tra i due, come sappiamo, è finita, e oggi la showgirl argentina vive una storia d’amore il conduttore di Stasera tutto è possibile, Stefano De Martino.

Nelle ultime settimane, come ammesso dallo stesso Antonino Spinalbese, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha trattato con la produzione del Grande Fratello Vip per il suo ingresso nella casa. Una notizia che, stando ai primi rumors, avrebbe mandato su tutte le furie la conduttrice.

Belen e Antonino: se ne parlerà su Canale 5?

Dunque, qual è la posizione di Belen Rodriguez sulla partecipazione del suo ex compagno al Grande Fratello Vip? Sembrerebbe tutto superato – complice forse anche il ritrovato amore della showgirl argentina con Stefano De Martino – almeno come si legge sulle pagine del settimanale Chi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha scritto: “A Belen non preoccupa il fatto che Spinalbese partecipi al GF Vip: sa che il motivo per cui il pubblico sarà curioso di vederlo è capire cosa dirà di lei e del loro legame, ma sa anche che il trattamento al GF Vip parte dalla cronaca per arrivare al profondo di ogni concorrente”.

Il settimanale – per altro diretto dallo stesso conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini – dunque, chiarisce la faccenda. Sappiamo che, nella casa, la vita privata tutti i concorrenti viene messa al centro della narrazione. Difficile, dunque, che non si parli quantomeno della piccola Luna Marì. Ma è certamente escluso che, Belen Rodriguez, possa intervenire durante il programma.