Il Paradiso delle Signore 7, clamoroso spoiler di Roberto Farnesi: “Umberto è a casa loro…”

L’attore toscano Roberto Farnesi, ha pubblicato sui social uno spoiler del suo personaggio, Umberto Guarnieri, per la settima stagione de Il Paradiso delle Signore. Ecco di cosa si tratta.

Continuano, in queste settimane, le riprese per le nuove e attesissime puntate della settima stagione della serie cult di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore. I nuovi appuntamenti – anche se manca una data ufficiale – dovrebbero andare in onda a partire da lunedì 19 settembre.

Grazie ai social, e agli stessi attori dell’amata serie, abbiamo scoperto diversi spoiler in queste settimane. Ritorni clamorosi, come quello di Quinto, interpretato da Cristiano Caccamo; oppure addii dolorosi, come quelli di Dante Romagnoli e Beatrice Conti.

Al centro della narrazione, nelle prime puntate della prossima stagione, ci sarà certamente Umberto Guarnieri, il quale ha lasciato la Villa per vivere il suo amore con Flora Ravasi, scatenando le ire della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Ma ecco cosa potrebbe accadere al papà di Marta Guarnieri.

Lo spoiler di Roberto Farnesi

In una storia pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, l’attore toscano Roberto Farnesi, che interpreta Umberto Guarnieri, ha regalato ai fan de Il Paradiso delle Signore un succoso spoiler. Di cosa si tratta? L’attore si mostra nel set che ricostruisce la casa della famiglia Colombo dove vivono Ezio, Veronica e Gemma. Come sappiamo, Marco di Sant’Erasmo ha lasciato Gemma per dichiarare il proprio amore a Stefania, figlia di Ezio e della sua precedente compagna Gloria. Scrive Farnesi: “Che ci farà Guarnieri in casa Colombo?”.

La “battaglia” contro Adelaide

Stando alle prime ricostruzioni basate su questo spoiler, Umberto Guarnieri potrebbe trovare un prezioso e inaspettato alleato in Ezio Colombo, ma non è chiaro il perché. Ben più argomentata è la strada invece che porta il papà di Marta Guarnieri nella casa del Colombo per parlare di Marco e Stefania.

Adelaide ha giurato vendetta contro Umberto e le sue mire – dopo aver ottenuto alcune quote del Paradiso – si sono dirette su Flora, che vorrebbe far licenziare dal grande magazzino milanese. Il Guarnieri potrebbe unire le forze proprio con il nipote proprio della Contessa, il quale potrebbe aiutare a fare accettare la partenza di Umberto alla Sant’Erasmo.