Michelle Hunziker, lo scatto in bikini con lato b in vista è da urlo: a 45 la conduttrice è in forma mozzafiato

Michelle Hunziker ha stregato i social con uno scatto in bikini: la conduttrice Mediaset è in forma mozzafiato e si è mostrata in tutta la sua bellezza.

Lei è una delle conduttrici, personaggi tv e star dei social più amate dal grande pubblico, protagonista da anni del piccolo schermo nostrano. Ha portato al successo diversi programmi, con il suo talento, la simpatia e la grande professionalità.

Stiamo parlando di Michelle Hunziker, lo scorso anno al timone di Michelle Impossible – il suo personalissimo show in doppia serata su Canale 5 – e Striscia la Notizia, in coppia con l’amico di sempre, Gerry Scotti. Lo scorso autunno, inoltre, è tornata con una nuova edizione di All Together Now, sempre su Canale 5.

In queste settimane, Michelle Hunziker si sta godendo le vacanze, ma continua a regalare bellissimi scatti ai suoi fan, come questi.

Lo scatto di Michelle Hunziker

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 5,5milioni di followers – Michelle Hunziker ha stregato i suoi tantissimi fan. La conduttrice di Michelle Impossible si è mostrata in tutta la sua bellezza, sfoggiando una forma mozzafiato, con lato b in bella vista. La presentatrice svizzera, a 45 anni, sta vivendo una seconda giovinezza. Lo scatto ha ricevuto tantissimi tra like e reaction.

La storia d’amore con Giovanni Angiolini

Nei giorni scorsi una clamorosa indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi ha scatenato i social. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha infatti scritto che Aurora Ramazzotti sarebbe stata vista comprare un test di gravidanza: per lei o per sua mamma Michelle Hunziker si sono subito chiesti in molti? Nessuna delle due ha commentato la vicenda, ma tanto è bastato per far scattare il clamoroso retroscena: la conduttrice è forse in dolce attesa?

Di certo, anche se Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si conoscono da poco, tra loro va a gonfie vele ed hanno bruciato parecchie tappe. Sono stati paparazzati in giro per Milano e Parigi, oltre che in Sardegna. Inoltre, il medico ex Grande Fratello ha già conosciuto Aurora Ramazzotti e il suo compagno, Goffredo Cenza.