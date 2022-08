Can Yaman, ora Francesca Del Fa vuota il sacco | Sul flirt racconta: “Mi ha…”

Da mesi non si parla d’altro del presunto flirt tra Can Yaman e Francesca Del Fa. C’è chi dice di averli visti insieme in teneri atteggiamenti, e chi invece giura di sapere la verità. Ora però ha finalmente parlato la diretta interessata, che sull’attore turco ha raccontato che…

È la notizia al centro del gossip da mesi. E sia sui social, che sulla carta stampata, non si parla altro che del presunto flirt tra Can Yaman e Francesca Del Fa, giovane attrice noto per il ruolo di Irene Cipriani nella soap “Il Paradiso delle Signore”.

I due sono stati paparazzati sul finire di giugno al Festival del film in Sardegna. I presenti li hanno visti in atteggiamenti complici ed in piena sintonia e da quel momento il gossip è esploso.

Fan e signore di ogni età si sono “tuffate” in questa storia cercando di sapere tutti i particolari e capire se i due hanno avuto o meno una storia, o comunque un flirt.

Can Yaman, ora Francesca Del Fa vuota il sacco. Cosa ha rivelato

Forse per discrezione, forse per paura di deludere i rispettivi fan, ma sia Can Yaman che Francesca Del Fa, non hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito. Almeno fino ad ora, perché durante una recente intervista a SuperGuidaTV, l’attrice toscana qualcosa sulla storia l’ha voluta dire. Intanto si è detta molto infastidita da questa attenzione morbosa su questa storia, e di essere da mesi al centro del gossip. “Mi ha infastidito perché sono una persona molto riservata e preferisco parlare sempre del mio lavoro. Cerco di tenermi alla larga dal gossip e dalla cronaca rosa”. Ha raccontato. Quindi, con questa risposta è riuscita abilmente a glissare la domanda.

Le indiscrezioni di chi la conosce bene

In ogni caso, persone molto vicine all’attrice, l’hanno in effetti descritta come una ragazza riservata e molto gelosa del suo privato. Nel frattempo proprio a causa del silenzio dei due attori, siti e settimanali lanciano indiscrezioni a volte contrastanti.

C’è chi come il settimanale DiPiù racconta: “Si dice sia scoppiata un’immediata simpatia ed anche la scintilla dell’attrazione”, ma poi viene smentito dall’altro settimanale, Diva e Donna, che al contrario ha scritto:“Can Yaman conduce vita da single. Nei giorni scorsi è stato avvistato a Forte dei Marmi solo in un locale”. Quale sarà la verità?