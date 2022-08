Wanda Nara si mostra sui social al naturale e senza filtri: “Sono reale, anche io ho l’acne e la cellulite” [FOTO]

I social network ci offrono la possibilità di mostrare ai nostri follower tutto quello che vogliamo che essi vedano. Non è raro, dunque, apportare modifiche alle foto in cui non siamo venuti come avremmo voluto. Questo può creare, in alcune persone, disagio e confusione, perché nel vedere corpi e volti sempre perfetti, ci si convince che l’obiettivo da raggiungere sia quello quando, invece, non è così. Ecco, a tal proposito, il gesto compiuto dalla bellissima Wanda Nara.

Wanda, come tutti saprete, è una showgirl e procuratrice sportiva di origine argentina, attualmente sposata con il calciatore della squadra del Paris Saint-Germain Mauro Icardi. Oltre a essere una moglie e una donna in carriera, la Nara è anche mamma di cinque splendidi figli: i primi tre sono nati dal suo primo matrimonio con l’ex calciatore Maxi Lopez; le ultime due, invece, dalle sue seconde nozze.

Come la maggior parte di noi, anche Wanda possiede un suo profilo Instagram sul quale è molto attiva, ed è seguita da più di tredici milioni di follower. Sul suo account, la showgirl pubblica molto spesso foto inerenti al suo lavoro, ma anche alla sua famiglia e alla sua vita privata.

Ed è stato proprio sul suo seguitissimo account social che, alcuni giorni fa, Wanda Nara ha deciso di lanciare un messaggio al mondo del Web, mostrandosi al naturale e invitando i suoi fan ad amarsi e ad accettarsi per ciò che si è; a vivere sereni senza l’ossessione di inseguire un modello di perfezione che, in fin dei conti, neanche esiste. Ecco tutti i dettagli.

Il messaggio di Wanda Nara

Tramite questa Ig Story da lei pubblicata, Wanda Nara ha voluto diffondere tra i suoi follower un messaggio di “body positivity”. Ecco, a tal proposito, le parole di Wanda, affiancate a una foto di una paparazzata: “Ragazze, se io così ho tanto successo, vi invito a iniziare a mangiare pizza senza sensi di colpa. Ovviamente, nessuno pubblica una foto in cui non si piace. Quando ho avuto il Covid non ho postato foto di me distrutta nel letto. Tutti (chi ha la possibilità) mettiamo foto in cui mangiamo sushi o un terrazzo con una bella vista. Io mangio polenta, riso e pasta al burro, ma non sono molto ‘instagrammabili’; come quando anche le mie figlie piangono, e di certo non lo pubblico. Spero che siano di buon umore per poterle fare una foto. Quindi… il ritocco può fare bene o danneggiare. Vi posso assicurare che amo ogni centimetro del mio corpo. Sì! Ho la cellulite come tutte, e anche l’acne, e d’estate la ricrescita perché faccio una pausa dalla tinta. Sono reale! E scelgo il mio profilo migliore da postare sui social”.

La vera bellezza sta nella realtà

Pochi di noi sono soddisfatti al cento per cento dell’immagine riflessa nello specchio. C’è chi vorrebbe il naso più fine; le gambe più magre o la pancia più piatta.

Cercare di essere la versione migliore di sé stessi non è mai sbagliato, ma senza rinunciare, così come ha accennato anche Wanda Nara nella storia precedentemente citata, a una buona pizza mangiata in compagnia!