Francesca Chillemi, l’ex Miss Italia in dolce attesa? L’indizio social infiamma i social

Diventare genitori è un’avventura bellissima, specie quando la si condivide con la propria anima gemella. Francesca Chillemi, infatti, ha trovato la felicità con l’imprenditore Stefano Rosso e, dopo aver avuto una bambina nata nel 2016, l’attrice potrebbe essere nuovamente in dolce attesa.

Francesca, classe 1985, ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo nel 2003, anno in cui, appena diciottenne, è stata eletta Miss Italia. Da allora, la sua carriera è stata continuamente in ascesa e, negli anni, ha lavorato sia come modella, sia come attrice e conduttrice.

Da alcuni anni a questa parte, tuttavia, Francesca ha scelto di dedicarsi prevalentemente alla recitazione e, grazie al suo innato talento attoriale, ha partecipato a numerose fiction televisive di grande successo. La grande popolarità, per l’attrice, è arrivata nel 2011, anno in cui ha iniziato a interpretare il ruolo di Azzurra Leonardi nella serie tv Che Dio ci aiuti.

Parallelamente ai suoi impegni professionali, Francesca è anche riuscita a crearsi il suo nido d’amore. Dal 2015, infatti, la Chillemi è sentimentalmente legata all’imprenditore Stefano Rossi con il quale, nel 2016, ha avuto la sua prima figlia. Di recente, però, la famiglia Rossi-Chillemi è stata paparazzata da una nota rivista e, dalle foto, è spuntato un pancino sospetto che potrebbe far pensare a un secondo bambino in arrivo. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Francesca Chillemi e il pancino sospetto

Di recente, Francesca Chillemi è stata paparazzata, insieme alla sua famiglia, dai fotografi del noto settimanale Grand Hotel. Le foto in questione mostrano Francesca e il suo compagno, Stefano Rossi, in spiaggia a Fregene insieme alla loro bambina, Rania, intenta a mangiare un gelato. C’è un dettaglio, però, che di certo non è sfuggito agli occhi dei più attenti. In tali scatti, infatti, la Chillemi appare molto serena, e pare accarezzi quello che sembra un piccolo e discreto pancino. Al momento, l’attrice non ha rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Per sapere, dunque, se Francesca Chillemi diventerà mamma per la seconda volta, non ci resta che aspettare!

Una nuova fiction

Come precedentemente accennato, ad oggi Francesca Chillemi è un’attrice affermata, sempre pronta a mettersi in gioco e a interpretare nuovi ruoli.

Nel mese di settembre, infatti, avremo modo di vedere Francesca protagonista di una nuova fiction intitolata Viola come il mare, nella quale interpreterà il ruolo della giornalista Viola Vitale. Accanto a lei, ci sarà anche l’attore Can Yaman che, invece, vestirà i panni dell’ispettore Francesco Demir.