GF Vip 7, Alfonso Signorini rompe il silenzio: “Concorrente transgender? Tema di estremo interesse”

Stando agli ultimi rumors, nella casa del Grande Fratello Vip, potrebbe entrare un o una concorrente transgender. Le parole di Alfonso Signorini.

Il conduttore Alfonso Signorini lavora incessantemente in questi giorni per chiudere il cast della prossima edizione del reality cult di casa Mediaset, Grande Fratello Vip. La settima stagione, infatti, salvo clamorosi colpi di scena – ma ne parleremo più avanti – dovrebbe prendere il via a metà settembre.

Alcuni nomi del prossimo cast, dati per sicuri anche se manca l’ufficialità della produzione, sono spuntati nel corso delle scorse settimane. Mentre è stato lo stesso Alfonso Signorini ad annunciare che le prossime opinioniste saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Andiamo a scoprire, dunque, chi potrebbe varcare la porta rossa più famosa del piccolo schermo e quali rumors agitando i social sulla vicenda in queste ore.

Le parole di Alfonso Signorini

Nel corso di un’intervista rilasciata a Libero, Alfonso Signorini ha parlato della prossima edizione del Grande Fratello Vip, ma soprattutto ha anticipato la possibilità di un o una concorrente transgender. Ha spiegato: “E’ un tema di estremo interesse, e non è detto che non lo porti al GF Vip. No, è importante che si parli di diritti LGBT. Come di transgender. Basta non esagerare. A me piace capire, conoscere la loro vita quotidiana, le loro difficoltà”.

Le parole del conduttore del reality di Canale 5, sembrano confermare le indiscrezioni che circolano sui social, raccolte anche dalla nota esperta gossip e del mondo della tv, Deianira Marzano. Quest’ultima, infatti, commentando uno scatto proprio di Alfonso Signorini – indizio di uno dei concorrenti – in cui si vedeva uno smalto, ha citato la cantante Eleonoire Ferruzzi : “Vi assicuro che è riferito a lei. Vedremo se entrerà”.

Giovanni Ciacci prossimo concorrente

Nella giornata di ieri, Giovanni Ciacci ha rivelato che sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. L’ex ospite fisso di Detto Fatto, nel corso di un’intervista a Chi, ha anche spiegato che nella casa di Cinecittà parlerà della sua sieropositivà.

Ha raccontato: “Per me non esiste un prima e un dopo la malattia. Sono sempre stato una persona solare, estroversa, casinista, curiosa e assetata della vita. Accenderò un faro su questa malattia, e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata”.