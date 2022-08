Antonella Clerici, colpo di scena e decisione presa: “Lascia tutto”

Stando alle ultime indiscrezioni, la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici, avrebbe ormai scelto: ecco tutto quello che è accaduto.

Lei è una delle conduttrici più amate e seguite dal grande pubblico, attualmente al timone del programma principe della fascia oraria mattiniera di Viale Mazzini, E’ sempre mezzogiorno, in onda su Rai Uno. Stiamo parlando chiaramente di Antonella Clerici.

Per oltre 15 anni, Antonella Clerici ha condotto il programma cult di Viale Mazzini, La prova del cuoco, andato in onda su Rai Uno, prima di essere sostituita da Elisa Isoardi. In seguito, la conduttrice si è presa un anno sabatico prima di tornare, su grande richiesta dei telespettatori, nel piccolo schermo.

Nella scorsa stagione, oltre al già citato E’ sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha portato al successo anche la seconda stagione di The Voice Senior, questa volta con Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti.

La conduttrice si trasferisce?

Ma oggi parliamo della vita privata di Antonella Clerici. La conduttrice, da diversi anni, vive una storia d’amore con l’imprenditore Vittorio Garrone. I due, insieme alla figlia della presentatrice Rai, Maelle, si sono trasferiti nella bellissima villa immersa nel verde del produttore, che si trova ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria, in Piemonte. Clerici, dunque, per amore, ha lasciato Milano ma si è sempre detta felicissima della scelta, tanto che lo studio di E’ sempre Mezzogiorno è stato ricreato per ricordare anche la sua villa nel mezzo delle colline piemontese.

Presto, però, Antonella Clerici e Vittorio Garrone, potrebbero trasferirsi. Dove? In uno dei luoghi preferiti dalla conduttrice, ovvero la Normandia, regione nel Nord della Francia. Ogni anno, infatti, la conduttrice si reca in questa bellissima terra e vi soggiorna per settimane.

Il futuro lavorativo di Antonella Clerici

L’indiscrezione sulla possibile partenza per l’estero di Antonella Clerici è stata pubblicata da Diva e Donna. Sul settimanale, si legge: “Antonella Clerici è volata come ogni anno in Normandia assieme al compagno Vittorio Garrone e alla figlia Maelle. La conduttrice ama tutto di quei luoghi, dal clima fresco ai paesaggi. E gli amici assicurano che appena Maelle sarà grande Antonella vi stabilirà e regolerà i propri impegni di lavoro di conseguenza: solo programmi tv che la appassionano e più circoscritti nel tempo”.

La conduttrice Rai non ha mai nascosto la volontà, col tempo, di impegnarsi sempre meno in tv, per dedicare maggiore tempo alla famiglia. Dunque, potrebbe diventare un’autrice oppure non condurre più programmi che vanno in onda tutti i giorni. Staremo a vedere.