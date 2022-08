Michelle Hunziker, la rinascita della conduttrice: “Quando sei scesa fino in fondo…”

La conduttrice Mediaset Michelle Hunziker, dopo un periodo buio per la fine del suo matrimonio, sembra essere rinata: lo scatto.

Conduttrice, star social, uno dei volti più noti del piccolo schermo: Michelle Hunziker è amatissima dal grande pubblico. Lo scorso anno, dal punto di vista lavorativo, è stato un grande anno per la conduttrice svizzera, messa al timone di ben tre show.

Michelle Hunziker, infatti, dapprima condotto All Together Now, poi Striscia la Notizia in coppia con Gerry Scotti e infine le due super serate di Michelle Impossible. Anche nella sua vita privata ci sono stati grandi cambiamenti.

Dopo 11 anni di matrimonio, è arrivato l’annuncio della fine della storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, imprenditore e Ceo del brand omonimo. Dopo un periodo di sofferenza, però, la conduttrice ha ritrovato l’amore.

La “rinascita” di Michelle Hunziker

La conduttrice, in queste settimane, sta ricaricando le pile in vacanza in vista della nuova stagione estiva. In questi mesi, abbiamo visto Michelle Hunziker paparazzata diverse volte insieme al noto medico, ed ex Grande Fratello, Giovanni Angiolini. I due, sono stati fotografati mano nella mano a Milano, Parigi e Sardegna. Proprio in Sardegna, in questi giorni, la Hunziker sta trascorrendo qualche giorno al mare insieme a sua figlia Aurora, nata dal primo matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti.

In una serie di stories pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, dove vanta oltre 5,5milioni di followers, Michelle Hunziker ha pubblicato alcuni scatti della sua visita al Santuario di Santa Caterina. Qui, ha pubblicato uno scatto, mentre sale le scale del Santuario, con scritto: “E quando sei scesa fino in fondo…risali…sempre…e sarai piena di energia rinnovata”. Per molti suoi fan, sarebbe la prova della rinascita della conduttrice dopo un periodo poco felice, quello seguito alla sua separazione tra Tomaso Trussardi.

–