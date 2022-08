Vacanza da incubo per una 18enne: picchiata e violentata dopo discoteca

Un uomo avrebbe violentato e picchiato la giovane a Gabicce Monte, in provincia di Pesaro Urbino, fuori dalla discoteca Baia Imperiale

Una ragazza di 18 anni era in vacanza con la sua famiglia a Riccione, quando si è trovato in mezzo a un vero incubo, nella notte tra giovedì 28 luglio e venerdì 29 luglio scorsi.

Nello specifico, sarebbe stata stuprata e picchiata da un uomo di 35 anni. Il terribile episodio è occorso all’esterno della discoteca Baia Imperiale che si trova a Gabicce Monte (Pesaro Urbino). Erano le 2 di notte, come riporta anche Il Resto del Carlino. Naturalmente la discoteca non ha responsabilità per quel che è successo, in quanto si tratta di violenze occorse fuori dal locale, in macchina.

La ragazza avrebbe incontrato il 35enne, proveniente dal Veneto e anche lui in vacanza in Emilia Romagna, in discoteca. I due avrebbero trascorso la serata in modo tranquillo, e lui si sarebbe comportato in modo gentile con lei, ma a fine serata si sarebbe scatenata l’orribile violenza.

Da quanto ricostruito finora, verso le due, la ragazza avrebbe salutato il 35enne e gli avrebbe detto di dover tornare in hotel. L’uomo le avrebbe quindi proposto di riportarla in albergo, da Gabicce Monte a Riccione. Ma una volta in macchina, il comportamento dell’uomo, che fino a quel momento non avrebbe mai lasciato presupporre quello che sarebbe avvenuto, sarebbe cambiato totalmente, tant’è che si sarebbe mostrato violento. A quel punto, infatti, sarebbe occorso lo stupro e il 35enne, per far tacere la ragazza, avrebbe iniziato a picchiarla.

Una volta scesa dall’automobile, la ragazza ha contattato i familiari per farsi portare in ospedale a Rimini, perché il dolore che le aveva causato con le violenze era così forte che avrebbe riportato delle fratture multiple e i medici le hanno poi dato una prognosi di 45 giorni.

Avvisata la polizia di Rimini, è scattata subito l’inchiesta per trovare il colpevole. Le indagini hanno consentito di trovare e fermare il presunto stupratore della diciottenne. L’uomo si trova ora in stato di fermo. Attualmente il caso è passato, per competenza, alla Procura di Pesaro, in quanto la vicenda è occorsa a Gabicce Monte. Il pm che si occuperà del caso è la dottoressa Maria Letizia Fucci, che ascolterà la ragazza ed eventualmente farà richiesta al gip di emettere custodia cautelare in carcere. Hanno intanto sentito le amiche della ragazza, che avrebbero testimoniato di aver notato la 18enne uscire con l’uomo che aveva conosciuto poco prima in discoteca e dirigersi verso l’automobile.