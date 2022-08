WindTre con Enjoy inizierà la vendita di Smartphone ricondizionati nei propri store: tanti vantaggi e prezzi ottimi

Vuoi per i prezzi molto alta di qualsiasi smartphone (Melafonino compreso) di fascia alta, vuoi perché oggigiorno un cellulare dopo due-tre anni (a secondo dell’uso che se ne fa) va cambiato, vuoi per le loro performance, il mercato dei telefonini ricondizionati è in evoluzione.

Ne sa qualcosa WindTre, che dopo essersi accaparrata l’esclusiva della vendita dei Nothing Phone (1) di Carl Pei, ha dato vita a un’altra interessante iniziativa: con Enjoy inizierà la vendita di Smartphone ricondizionati nei propri Store: tanti vantaggi e prezzi ottimi per tutti i clienti.

Una partnership sicuramente condizionata da un investimento, ma ha anche un lato di colore green, e va contestualizzata nella sua esperienza ecologica, come si evince dalle dichiarazioni ufficiali di Mobile & Home Devices: “Dopo il lancio delle ECO-SIM, questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo avanti nel rendere più green le proposte commerciali di WINDTRE. Un’opportunità in più per fornire ai clienti un servizio di qualità e attento all’ambiente”.

Smartphone usati. Ma come nuovi

Con Di Più Unlimited, WindTre offre una serie di smartphone ricondizionati Enjoy fra cui l’iPhone SE 64GB o iPhone XR 64GB: giga illimitati con 5G Priority Pass, call center senza attesa, minuti illimitati e 200 SMS ad anticipo zero. Con una offerta di credito finalizzato per l’acquisto di un device a rate.

Gli iPhone “ricondizionati” sono prodotti usati, ma che sono stati sottoposti a diversi test sia Hardware che Software. Le parti non funzionanti o danneggiate, oppure che presentano danni non compatibili con il grado del prodotto vengono sostituite. I test di Enjoy a suffragio della credibilità del prodotto. Apple iPhone SE (ricondizionato Enjoy) 64GB, per esempio, è anche resistente all’acqua fino a un metro di profondità, per mezz’ora.

Il risparmio rispetto al nuovo è assicurato, i vantaggi sono a livello globale visto che con gli smartphone ricondizionati si riduce la nostra impronta di carbonio di 80 chili e si limitano l’estrazione di minerali rari, principalmente utilizzati per le schede madre e le batterie, riducendo i Raee, quei i rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici da smaltire il più possibile.

WindTre ha deciso di iniziare dai Melafonini, ma ha anche promesso che a breve espanderà l’offerta esistente e riguardante i due iPhone. Che rientrano nella promo Di Più Unlimited, che costa 29,99 euro al mese. Di Più Full 5G (che varia solo per il numero di giga, 150) ha un prezzo di 14,99 euro al mese e una rata da 5,99 o 6,99. Di Più Lite 5G (con 50 giga) costa 12,99 al mese, con rate da 6,99 o 7,99€ al mese.

FONTE