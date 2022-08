Melissa Satta, il bikini total black è mozzafiato: l’ex Velina incanta i social [FOTO]

Melissa Satta ha stregato i social con uno scatto mozzafiato: l’ex Velina di Striscia la Notizia è in forma smagliante. Ecco lo scatto.

Lei è una delle showgirl, personaggi tv e star dei social più amate dal grande pubblico. Ha raggiunto la grande notorietà come Velina, nel 2005, in coppia con Thais Souza Wiggers, nel programma cult di Canale 5, ideato da Antonio Ricci, Striscia la Notizia.

Stiamo parlando di Melissa Satta. Negli anni è stata protagonista di diversi programmi televisivi di successo, come Controcampo, Tiki Taka e Quelli che il calcio. Ma è anche un’attrice, ed ha recitato in Il Giudice Mastrangelo 2 e nella pellicola Bastardi.

Melissa Satta è anche una top model di fama mondiale, che ha calcato le più importanti passerelle del mondo della moda. L’ex Velina è stata testimonial di diversi brand esclusivi ed ha conquistato numerose copertine delle più importanti riviste del settore.

Lo scatto di Melissa Satta

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 4,7milioni di followers – Melissa Satta ha stregato i social. L’ex Velina di Striscia la Notizia, in forma mozzafiato, in bikini nero e occhiali da sole, si mostra in tutta la sua bellezza mentre mostra addominali da urlo. Lo scatto ha ricevuto tantissimi tra like e reaction.

Vita privata di Melissa Satta

Durante gli anni di Striscia la Notizia, Melissa Satta ha una chiacchieratissima storia d’amore con uno dei primissimi tronisti di Uomini e Donne, Daniele Interrante, che durerà dal 2003 al 2006. In seguito, sino al 2011, ha avuto una storia d’amore – altrettanto chiacchierata – con l’ex calciatore dell’Inter e della Nazionale azzurra, Christian Vieri.

In seguito, dal 2012, ha iniziato una storia d’amore con il calciatore Kevin Prince-Boateng. I due si sono sposati nel giugno del 2016 a Porto Cervo, mentre due anni prima a Dusseldorf, in Germania, è nato il figlio della coppia, Maddox Prince Boateng. Il matrimonio è finito nel gennaio del 2019, ma Melissa Satta oggi vive un nuovo amore con l’imprenditore Mattia Rivetti.