Jova Beach Party, Jovanotti è un fiume in piena: “Non distruggiamo l’eco-sistema, siete voi ad essere eco-nazisti”

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha voluto rispondere alle accuse al suo Jova Beach Party con un video molto duro: ecco cosa ha detto.

Lui è uno dei cantanti più amati e seguiti dal grande pubblico, una delle grandi star del mondo della musica nostrana, che ha attraversato decenni e stili. Stiamo parlando di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, il quale è impegnato in queste settimane con il suo Jova Beach Party 2.

Lo scorso febbraio, Jovanotti è stato tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2022, condotto da Amadeus, dove ha gareggiato in coppia con Gianni Morandi vincendo la serata coppie e cover con due medley dei migliori brani dei due. Inoltre, si è anche esibito come ospite.

Ma torniamo al Jova Beach Party, uno dei più imponenti spettacoli di queste settimane, che tocca diverse province italiane. Da giorni si susseguono accuse di inquinamento delle spiagge, e danni all’ecosistema come alla fauna, da parte di alcune associazione. Questa volta, sull’argomento, Jovanotti ha rotto il silenzio. Ecco cosa ha detto.

Le parole di Jovanotti

In un video pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 2,2milioni di followers – Jovanotti, in diretta, ha voluto affrontare le critiche e le discussioni riguardo al Jova Beach Party di questi giorni, in particolar modo alle accuse di inquinamento ambientale mosse da alcune associazioni locali. Il cantante ha voluto togliersi qualche sassolino dalla scarpa: “Il nostro show non distrugge nessun eco-sistema, anzi portiamo le spiagge ad un livello migliore di come le troviamo. Ce lo riconoscono le amministrazioni, non è un progetto ‘greenwash’, che è una parola che mi fa cag****, una parola finta, un hashtag e gli hashtag sapete dove dovete metterveli?”.

E ancora: “Se pensate che c’è qualcosa che non va venite a verificare, no sparate fuffa, potete verificarlo. Altrimenti continuate, eco-nazisti che non siete altro, ad attrarre su voi l’attenzione utilizzando la nostra forza, sono fatti vostri. Io dico che questo è un progetto fatto molto bene, che tiene conto dell’ambiente e realizza obiettivi di sostenibilità”.