Meteo OGGI venerdì 5 agosto | Temperature oltre la media stagionale

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 5 agosto. L’anticiclone africano continua a garantire sulla nostra penisola un tempo stabile e soleggiato, con una giornata all’insegna del caldo estivo. Temperature in aumento, con valori oltre la media stagionale.

L’inizio di agosto è sotto la morsa dell’anticiclone africano, con le temperature che tornano ad aumentare con picchi superiori a quelli che sono i valori della media stagionale. La giornata di oggi sarà prevalentemente soleggiata, con caldo intenso soprattutto al Centro-Nord e in particolar modo nelle grandi città. Da segnalare, però, la possibilità di sviluppo di temporali di calore sulle Alpi e lungo l’Appennino meridionale, durante le ore pomeridiane.

Nord

Gli effetti dell’anticiclone africano si fanno sentire anche nelle regioni del Nord. La giornata risulterà soleggiata con cielo prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso su buona parte delle regioni settentrionali. Previsti tuttavia addesnamenti di nubi ad evoluzione diurna su Alpi, Prealpi ed Appennino settentrionale, con possibilità di rovesci o temporali sparsi durante la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da una giornata all’insegna del caldo e del sole. In linea di massima, il tempo di oggi sarà stabile e soleggiato, tranne per il possibilr sviluppo di locali nubi cumuliformi sulle regioni tirreniche, durante le ore centrali. Gli annuvolamenti non porteranno tuttavia fenomeni associati.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo. L’anticiclone africano garantirà pressione stabile, e porterà un tempo ampiamente soleggiato da mattino fino a sera. Da segnalare, comunque, possibili addensamenti di nubi ad evoluzione diurna sulle regioni tirreniche, con deboli fenomeni sparsi durante le ore centrali sulle aree costiere e sulla Sicilia orientale.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori piuttosto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Le minime risultano in aumento sulle regioni del Nord e sulle aree interne peninsulari, mentre rimanono stazionarie su tutto il resto resto della nostra penisola. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano in aumento in Pianura Padana, sulle regioni adriatiche e sulla Sardegna occidentale. Valori che rimangono stazionari, invece, sul resto del paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente deboli di direzione variabile, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste durante durante le ore centrali della giornata.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulterà da poco mosso a mosso il canale di Sardegna, mentre tutti i restati bacini italiani saranno da poco mossi a quasi calmi.