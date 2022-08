Stranger Things 5 arrivano nuove indiscrezioni ed alcune immagini: ecco quando arriverà

Gli appassionati di Stranger Things, l’omonima serie TV che sta letteralmente spaccando su Netflix, saranno entusiasti nel sapere maggiori informazioni su quella che dovrebbe essere la quinta stagione prossimamente in arrivo. L’opera ha rubato il cuore di molti in fin dei conti, ecco perché in tanti si staranno chiedendo quando uscirà e soprattutto che cosa dobbiamo sapere per prepararci in anticipo. Ebbene, oggi, finalmente potremo soddisfare parte della nostra curiosità.

La serie di Stranger Things presto si rinnoverà del tutto: è molto importante che i produttori decidano di tenere il passo con i tempi per evitare che si perda l’hype del momento, e visto e considerato che il progetto sia risultato essere un successo sotto ogni punti di vista, chiaramente non faranno passare troppo tempo. Da qui, come possiamo intuire, avremo modo di riuscire a scoprire cosa abbiano in mente valutando le ultime novità in merito.

Infatti, dovete sapere che gli sceneggiatori di Stranger Things 5 hanno dato il via alla produzione dell’ultima stagione della serie TV con una foto che è stata pubblicata su Twitter proprio di recente. Ma non dimentichiamoci che tutti i fans dovranno attendere almeno due anni per vedere gli ultimi episodi della serie che, una volta scritta, dovrà essere girata e poi montata a dovere per procedere infine alla sua pubblicazione online. Però non scoraggiatevi: ci sono delle ottime informazioni da tenere a mente.

Le novità sulla prossima season di Stranger Things

Sono state pubblicate, come abbiamo accennato prima, delle foto che fanno capire che abbiano iniziato la fase di produzione – a livello di scrittura – di Stranger Things 5. Viene definito il ”Day 1”, ossia il giorno dichiarato dagli addetti ai lavoro sulla produzione di Stranger Things 5. Abbiamo maggiori dettagli sulla faccenda grazie all’interprete David Harbour, che nella serie prende le sembianze di Hopper, il neo padre di Undici, il quale ci informa: “Credo che inizieremo a girare l’anno prossimo. Stanno ancora finendo di scrivere la stagione, e poi ci sarà da preparare il tutto, si spera entro quest’anno. Se tutto andrà bene la serie uscirà a metà del 2024“.

Leggendo queste parole, dunque, possiamo comprendere un dettaglio molto importante al riguardo, ossia che la roadmap sembra essere più che pianificata con la scrittura della quinta stagione, che con ogni probabilità terminerà quest’anno per poi dare il via il prossimo anno alle riprese. In tal modo dovrebbero far uscire ufficialmente gli episodi circa nella data scelta da loro, e siamo sicuri che non ci deluderanno minimamente.

D’altro non lo hanno mai fatto fino ad ora, altrimenti l’opera non sarebbe stata acclamata così tanto in un lasso di tempo – a nostro dire – davvero breve. Il progetto della quinta stagione sarà sicuramente un ottimo prodotto che lascerà il segno, e visto e considerato che non vediamo l’ora di scoprire che cosa abbiano preparato per noi, non ci rimane altro che attendere con le dita incrociate.