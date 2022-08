DAZN-TimVision trasmetterà la Serie A ’22/’23 anche su Sky: Ora la copertura è completa come il servizio offerto

Effetto go-down. Il tanto atteso Consiglio di Amministrazione di TIM, ha permesso all’azienda romana di ottenere quello che voleva: uscire dall’esclusività dei diritti tv del campionato di calcio, che non ha prodotto ciò che il Gruppo TIM sperava. Esulta anche DAZN, che ora sarà libera di accordarsi con Sky (notizia ancora ufficiosa) per diventare il motore dello sport in streaming.

TIM e DAZN hanno finalmente trovato l’accordo, che ridisegna le trasmissione dei contenuti sportivi (ora non più solo su TIMVision) e prepara il terreno al ritorno di DAZN sui pacchetti satellitare di Sky, non come prima, sia chiaro, ma con la possibilità di vedere le sette partite in esclusiva della piattaforma di Sky, pagando un regolare abbonamento con DAZN, ma passando per Sky.

Più facile a dirsi che a spiegarlo: in pratica è come accade ora per Disney+ o Prime Video, tanto per intenderci. Una vera e propria svolta epocale, come l’ha definita Stefano Azzi, Ceo di DAZN Italia.

DAZN, TIM e SKY: tutti felici e contenti. Il costo degli abbonamenti

“La modifica dell’accordo tra Dazn e Tim permetterà un ulteriore ampliamento dell’accesso e ci consentirà di continuare a perseguire la nostra ambizione di offrire contenuti sportivi live e on demand a un numero sempre crescente di tifosi. In modo semplice, flessibile e innovativo. Vogliamo diventare la principale destinazione sportiva per i tifosi e incrementare il business”.

Seppur con qualche giorno di ritardo, DAZN e TIM sciolgono i dubbi che avvolgevano gli appassionati di calcio, a poco più di 7 giorni dall’inizio del campionato di Serie A, anticipato causa Mondiali, i primi (in Qatar) invernali della storia, visto che si disputeranno dal 21 novembre al 18 dicembre.

“Grazie a questo accordo, i costi dei contenuti del calcio potranno essere sostenuti da più piattaforme e si potrà raggiungere un sistema economicamente più sostenibile“. Parola di Pietro Labriola, CEO di TIM. DAZN, dunque, trasmetterà sempre le dieci partite a giornata della Serie A (sette in esclusiva, tre in co-esclusiva su Sky), ma la novità è che si potranno vedere tutte tramite decoder, tramite App: certo, serviranno due abbonamenti, ma almeno tutto sarà visibile in un unico posto: SKY Q, senza dove collegare cavi da smartphone a smart tv.

Due gli abbonamenti quest’anno di DAZN: standard da 29,90 euro al mese con cui sarà possibile la visione in contemporanea su un dispositivo alla volta o su due dispositivi diversi, ma solo se connessi alla stessa rete domestica. Oppure Plus, 10 euro in più al mese ma con l’opportunità di vedere due eventi in contemporanea a distanza: a due amici-conoscenti smezzandosi l’abbonamento Plus, pagherebbero poco meno di 20 euro, tanto per intenderci.

