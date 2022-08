Mourinho ha il “sì” di un altro giocatore, ma occhio alla concorrenza: ecco di chi si tratta

José Mourinho è a un passo dal portare un altro grande giocatore alla Roma, ma anche questa volta non sarà una passeggiata: la concorrenza è di quelle difficili da battere.

I giallorossi si stanno preparando alla prossima stagione in un clima di grande positività che fa ben sperare sia in vista del campionato che per l’Europa League.

Se c’è una squadra che l’anno prossimo potrebbe essere la mina vagante della Serie A questa è sicuramente la Roma di José Mourinho. La vittoria della Conference League ha riportato nella piazza giallorossa un entusiasmo che non si vedeva da tempo, e per questo la società ha deciso di cavalcarlo con un calciomercato da top. Dopo gli arrivi di Matic e Celik è infatti arrivato un pezzo da novanta: Paulo Dybala.

L’argentino, nonostante le tante offerte anche da club di Champions League, ha scelto il progetto dello Special One, a cui è bastata solo una telefonata per convincerlo. I colpi grossi non sono però finiti qui, visto che in via di definizione c’è anche l’acquisto di un altro giocatore di livello internazionale: Georginio Wijnaldum. Ci sono da sistemare con il PSG gli ultimi dettagli sull’ingaggio, ma il centrocampista olandese vuole solo la Roma e farà di tutto per portare a buon fine l’operazione.

I giallorossi sarebbero così veramente competitivi nell’undici iniziale e in grado di mettere in difficoltà qualsiasi squadra. In attesa di qualche cessione di giocatori fuori dal progetto come Veretout, Carles Perez e Shomurodov, solo per citarne alcuni, Tiago Pinto non ha però intenzione di fermarsi. Il nuovo obiettivo di mercato ha dato già il “sì” a Mourinho, ancora una volta decisivo nella trattativa, ma questa volta c’è da superare un ostacolo molto alto.

È corsa a due per l’attaccante: ecco cosa può garantirgli la Roma

Lo Special One è alla ricerca di un attaccante poichè avrebbe deciso di cedere l’uzbeko. L’ex Genoa non ha convinto nella sua prima annata ma avrebbe comunque richieste dalla Serie A, in particolare dal Torino. Il nome su cui la Roma ha deciso di puntare è uno svincolato che però fino al 30 giugno è stato proprio il capitano dei granata: Andrea Belotti. Il Gallo infatti ha rifiutato i soldi del Toronto per rimanere in Europa e dimostrare il suo valore.

Nella rosa giallorossa Belotti sarebbe il sostituto perfetto di Abraham, ma il doppio impegno campionato-Europa League gli permetterebbe di trovare molto spazio durante la stagione. Le ambizioni sono tante e l’attaccante della Nazionale sarebbe contento di vestire la maglia della Roma. D’altra parte c’è un’altra importante offerta che viene dalla Liga e in particolare dal Valencia. Il nuovo allenatore Gattuso stravede per lui e lo metterebbe al centro della manovra offensiva della squadra.

Adesso la palla passa a Belotti, che deciderà in questi se giorni se accettare la proposta di Mourinho o tentare una nuova esperienza all’estero dopo ben sette anni con la maglia del Torino.