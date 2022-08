Anne Hece, grave incidente per la nota attrice: si schianta con l’auto in una casa, poi divampa il rogo

Hanno estratto l’attrice che ha recitato nella pellicola “Sei giorni, sette notti” dalle lamiere della macchina e poi trasportata in nosocomio con ustioni di grave livello

La nota attrice statunitense Anne Hece ha avuto un gravissimo incidente stradale. La donna, da quanto riporta Tmz, avrebbe perso il controllo della sua auto, una Mini cooper, e sarebbe finita fuoristrada andandosi a schiantare su una casa a Los Angeles, in California.

Lo schianto ha provocato un incendio, sia in casa che nell’auto e i vigili del fuoco che sono intervenuti in loco, hanno provveduto a estrarre l’attrice dalle lamiere. Anne Hece è stata poi trasportata in nosocomio in gravi condizioni.

«Ci sono voluti 59 vigili del fuoco e 65 minuti per raggiungere, confinare ed estinguere completamente il fuoco all’interno dell’edificio gravemente danneggiato», ha detto uno dei vigili del fuoco, Brian Humphrey. Dalle riprese effettuate da un elicottero del’emittente tv Fox 11, si può vedere la macchina della Hece che ha spaccato un muro laterale della casa.

L’attrice Anne Hece ha 53 anni, è originaria dell’Ohio e ha avuto un’adolescenza complicata, caratterizzata dalla morte del papà, che ha perso quando aveva 14 anni. La sorella è poi deceduta nel 2006, procurandole un’altra ferita profonda nell’anima. Hece è famosa per aver recitato in parecchi film noti tra cui “Il tocco del diavolo”, “Sesso & Potere”, “Donnie Brasco”, “Psycho” di Gus Van Sant, “Catfight – Botte da amiche”, “L’ora della verità”, “Sei giorni, sette notti” e infine per il film “13 Minutes”, che ha esordito lo scorso anno.