EA starebbe sviluppando 2 single player da urlo: sono Black Panther e un nuovo gioco su Iron Man

Il famosissimo MCU, Marvel Cinematic Universe, è diventato a dir poco un fenomeno virale, una realtà assodata di cui ormai nessuno è in grado di fare a meno. Personaggi come Iron Man e Black Panther, tanto per citarne un paio, sono diventati eroi e allo stesso tempo “amici” nella vita di tutti i giorni dei loro fan, tanto che non è più solo il mondo cinematografico a esserne pieno, ma anche (tra gli altri) quello dei videogiochi.

Tra le aziende sviluppatrici di videogames, Electronic Arts è una di quelle più attive in questo settore. Fondata il 28 maggio 1982 da Trip Hawkins, ha sede a Redwood City nella contea di San Matteo, in California. Sviluppa, pubblica e distribuisce videogiochi.

Le ultime indiscrezioni relative all’attività di EA – Electronic Arts, dicono che la compagnia sta preparando due giochi proprio con protagonisti i due eroi dell’Universo Marvel, Black Panther re di Wakanda e Iron Man/Tony Stark. Solo voci? Forse, o forse no…

Iron Man e Black Panther, cosa sappiamo dei single player

Dunque le indiscrezioni rilasciate dai giornalisti esperti nel settore dei giochi, dicono che dopo il single-player su Black Panther ora Electronic Arts è in procinto di realizzare un nuovo gioco single-player su un altro eroe dell’universo Marvel, forse il più amato di tutti: Iron Man.

Ma le notizie si fermano più o meno qui: il giornalista Tom Henderson, specializzato in questo settore di informazione, ha rilasciato le sue impressioni in un post su Twitter, ma ha anche specificato che non ci sono conferme né altri dettagli circa questo nuovo gioco.

Dunque si tratta solamente di voci, che ancora non hanno trovato riscontro nella realtà dei fatti, ma sono state generate probabilmente dalle dichiarazioni di Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, il quale ha affermato l’intenzione di concentrare gli sforzi dell’azienda proprio sui giochi single player, dopo l’enorme successo di Star Wars Jedi: Fallen Order.

Star Wars Jedi: Fallen Order è un videogioco action-adventure del 2019, sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts per PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows e Google Stadia. È stato commercializzato in tutto il mondo a partire dal 15 novembre 2019.

Giocatore singolo, singolo giocatore o raramente monogiocatore, in inglese single-player, è una locuzione utilizzata nel mondo dei videogiochi per indicare la modalità di gioco in cui una sola persona prende parte al gioco per tutta la durata della partita. Si differenzia quindi dal multigiocatore dove invece possono essere più persone a giocare durante tutta la partita.