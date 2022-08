TikTok piazza un altro colpaccio: ora da app puoi acquistare biglietti di concerti ed eventi in un attimo

Magari qualche nuovo social network potrà anche tentare di scalfirne la popolarità, e magari per qualche brevissimo momento sarà anche in grado di farlo, ma se TikTok è sempre saldo in vetta alle classifiche dei social più amati al mondo e continua a tornarci, un motivo sicuramente c’è.

Ed è anche molto valido, oseremmo dire. Già, perché la moltitudine di servizi che il social cinese continua ad aggiungere a quelli già esistenti e offerti ai suoi clienti, ne fa sicuramente uno dei social network più completi che si possano desiderare.

E’ infatti arrivata recentemente una nuova funzionalità aggiuntiva di TikTok che consente agli utenti del social asiatico di acquistare biglietti di concerti ed eventi direttamente attraverso la piattaforma.

TikTok e Ticketmaster: nuovo accordo molto proficuo

L’acquisto dei biglietti di concerti ed eventi avviene su TikTok tramite la piattaforma Ticketmaster, il circuito con il quale il social ha raggiunto un accordo per una funzione che permette ai creatore di inserire il link per determinati eventi direttamente nel video postato per pubblicizzarli.

Questo avviene attraverso una opzione che si chiama Aggiungi Link, che compare sullo schermo prima di pubblicare il video. Una volta cliccato sul suddetto link, si viene reindirizzati sul sito di Ticketmaster che fa collegare un evento speciale al video.

Ticketmaster Entertainment, Inc. è una società americana di vendita e distribuzione di biglietti per eventi con sede a Beverly Hills, in California, operativa in molti paesi del mondo. Nel 2010 si è fusa con Live Nation in Live Nation Entertainment.

La compagnia offre la vendita dei biglietti digitalmente o nei suoi due principali centri di distribuzione situati a Charleston, nella Virginia Occidentale, e Pharr, in Texas, sia per i mercati primari che secondari. I clienti di Ticketmaster includono incontri sportivi, artisti e promotori. I clienti controllano i loro eventi stabilendo i prezzi dei biglietti e Ticketmaster ne gestisce la distribuzione.

Per quanto riguarda la fruizione da parte degli utenti invece, il link in questione sarà visualizzato in basso a sinistra nel video. Si tratta di un redirect che manda a Ticketmaster e consente di acquistare i biglietti dei concerti di Demi Lovato, OneRepublic, Usher, Backstreet Boys, WWE ed altri cantanti molto selezionati. Per ora solo questi, poi in futuro se ne aggiungeranno sicuramente altri.

Non è la prima volta che Ticketmaster si mette insieme a qualche social media per permettere di acquistare i biglietti di eventi e concerti. In passato infatti ha concluso una partnership anche con Snapchat per permettere ai suoi utenti di acquistare biglietti direttamente dall’app.

Ancora però questo servizio non è arrivato in Italia, dove TikTok è effettivamente molto popolare, ma probabilmente questa funzione arriverà presto anche nel nostro paese.