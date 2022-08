Allarme nel mondo Android: rimuovete immediatamente queste App, sono piene di Trojan

Chi usa il sistema operativo di Google, ossia Android, non è tanto al sicuro come dovrebbe in realtà essere. Alcune applicazioni scaricabili potrebbero compromettere del tutto i nostri dispositivi, portandoci ad affrontare una situazione della quale sappiamo ben poco. Ma di quali app stiamo parlando?

È stato diramato un nuovo allarme per i possessori di smartphone Android: stando all’ultimo rapporto di Dr.Web, sul Google Play Store sarebbero presenti decine di app contenenti dei veri e propri malware. I virus, secondo le analisi effettuate, sarebbero più di uno: i ricercatori hanno individuato non meno di 30 trojan adware della famiglia Android.HiddenAds con oltre 9.890.000 download compiuti.

I software malevoli si trovano in applicazioni di vario genere, dai programmi di fotoritocco alle utility di sistema passando per tastiere virtuali, dialer alternativi e raccolte di sfondi. Il loro funzionamento, come possiamo presupporre, varia in base al tipo di attacco che deve effettuare. Ad esempio uno di essi ruba il contenuto delle notifiche di altre app, oltre a scaricare software indesiderati e chiedere agli utenti di installarli.

La lista delle applicazioni che dovremo disinstallare subito in caso le avessimo

Proseguendo, un altro ancora è stato programmato per mostrare annunci intrusivi, oppure possiamo trovare persino quelli che imitano i software antivirus, informando gli utenti di minacce inesistenti. Ma i peggiori restano coloro che scattano foto e registrano video all’insaputa dell’utente, come anche che monitorano di nascosto la sua attività a vario livello.

Ricordate bene queste parole: per salvaguardarvi al meglio, tenete conto che per visualizzare gli annunci, alcune di queste app richiedono l’autorizzazione a mostrare finestre su altre applicazioni. In aggiuntq, con lo scopo preciso di rendere più difficile la loro rilevazione nell’elenco delle app, i trojan si nascondono sostituendo le loro icone con quelle di software come SIM Toolkit.

Nel caso non l’aveste già fatto, vi suggeriamo di controllare le applicazioni che vi forniremo in maniera tale da darvi modo disinstallarle dal vostro smartphone. Tutti possono commettere degli errori quando cercano delle app affidabili, trovando in seguito proprio queste, ma sarebbe uno sbaglio imperdonabile evitare la questione proprio adesso. Per cui, in vista del fatto che sia una faccenda seria, ve le lasciamo sottostante: