YouTube per smartphone, arriva lo zoom: sarà facile da usare e molto comodo per osservare ogni cosa

Google ci ha comunicato il prossimo update di YouTube, e questa volta non parliamo assolutamente del solito aggiornamento di cui potremo fare a meno. Si tratta di una aggiunta fin troppo importante per molti di noi, tant’è che non vedevamo l’ora di parlare propriamente per questo motivo. Da ciò capiamo anche che perdere altro tempo sia sbagliato, dunque vediamo che cosa abbiano introdotto.

Era ora che YouTube recuperasse parte della gloria persa ultimamente. Nonostante gli ultimi update grafici, la piattaforma più famosa dal punto di vista videoludico stava perdendo vigore, ma adesso si risolleverà senza alcun problema dato che finalmente è stata aggiunta una funzionalità che molti di noi aspettavano, ma che pensavano oramai non vedesse più la luce praticamente.

E di che cosa si potrebbe trattare esattamente? Qualunque cosa sia è certamente riservata al pubblico che tende ad utilizzare gli smartphone più di chiunque altro, dunque capiamo bene che abbiano fatto una analisi accurata della situaziome prima di giungere ad una conclusione significativa. Con questo che cosa vogliamo dire? Facile: l’impostazione in questione è semplicemente fenomenale.

L’implementazione di una feature per permettere agli utenti di ingrandire o meno i video

YouTube punta a conquistare del tutto la fiducia degli utenti dell’app mobile, i quali hanno dimostrato di avere dei forti rancori nei confronti della piattaforma a seguito di alcuni dilemmi irrisolti. Ma ora, dopo la pubblicazione degli Short, la casa di Mountain View si è preparata per introdurre una nuova funzione che inciderà direttamente sulla fruizione dei suoi contenuti: lo zoom sui video.

Parliamo di una opzione ancora in fase di sperimentazione, la quale è apparsa nelle ultime ore all’interno dell’elenco che raggruppa le funzioni sperimentali sul sito ufficiale. Allo stato attuale può essere installata unicamente dagli abbonati a YouTube Premium e solo tramite smartphone o tablet, quindi non è accessibile fin da subito a tutti.

Con il nuovo strumento, però, avremo modo di gestire l’immagine a due dita nota come “pinch“, termine utilizzato comunemente per gran parte degli zoom da smartphone, in corrispondenza di un video. Potremo allargare i frame e adattarli all’intera larghezza dello schermo, ingrandendo dunque una parte specifica della clip.

Gli utenti Premium potranno installare lo zoom fino al 1° settembre, come anche fornire un feedback a Google per eventuali migliorie e implementazioni ulteriori dello strumento. In seguito, il colosso di Mountain View stabilirà se estendere l’utilizzo a tutti gli utenti o se lasciarlo esattamente com’è adesso. Vedremo maggiori dettagli soltanto in futuro, perciò non affrettatevi.

Ma pensiamo che non succederà dato che una novità del genere, qualora si rivelasse essere interessante da provare, venga messa a disposizione di tutti quanti, e non soltanto di una cerchia ristretta di persone. La maggioranza di YouTube è composta da utenti che non hanno effettuato l’abbonamento, di conseguenza è chiaro che prenderanno la decisione più saggia per evitare di dare vita ad altre polemiche superflue.