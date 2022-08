Flora Canto, nozze “con” sorpresa | Questa volta Brignano non l’ha fatta ridere

Dopo tanti anni insieme, e due splendidi figli, il 30 luglio Flora Canto ed Enrico Brignano si sono sposati. Ma non è andato tutto liscio come ci si può immaginare. A raccontarlo la sua neo sposa.

A distanza di alcuni giorni dal fatidico “sì”, Flora Canto, ora a tutti gli effetti la signora Brignano, ha raccontato, nel suo modo divertente e ironico, la giornata più bella della sua vita.

Quella che l’ha vista andare all’altare con il compagno di una vita, Enrico Brignano da cui ha avuto due splendidi figli Martina e Nicolò. Una giornata importante, che ogni donna sogna di vivere nella propria vita, anche se per Flora quel giorno è stato pieno di imprevisti.

Flora Canto, nozze “con” sorpresa. Cosa è successo al matrimonio

Primo imprevisto il tempo, ha raccontato l’attrice al settimanale Gente. il giorno della cerimonia, all’alba, dopo settimane di sole cocente ha iniziato a piovere. Il secondo invece, ha riguardato Brignano colpito dal colpo della strega. “Alle 8.30 Enrico si è svegliato con il colpo della strega. Non riusciva a stare dritto. Gli ho fatto una puntura per rimetterlo in piedi.” Insomma la giornata è iniziata in salita ma grazie alla wedding planner tutto si è risolto. Ha raccontato Flora. Anzi, ha spiegato come durante la cerimonia, si è commossa varie volte. Quando sua madre l’ha aiutata a truccarsi, quando il padre l’ha accompagnata all’altare, e quando ha visto suo marito con in braccio il piccolo Nicolò. Brignano le ha anche fatto una bellissima sorpresa: “Ha fatto scorrere un video montato da lui per raccontare i nostri anni insieme. Mi ha fatto commuovere tanto. Poi mi ha cantato Una lunga storia d’amore di Gino Paoli e mi ha regalato un anello prezioso. Poi è toccato a me cantare Io che amo solo te, accompagnata al pianoforte”.

Due ospiti “d’onore” alla cerimonia.

Al matrimonio erano presenti gli amici più stretti della coppia, oltre ai parenti, ma c’erano soprattuto due ospiti d’onore, Martina e Nicolò, i figli di Flora ed Enrico.

“Martina ha portato le fedi e, con il candore dei bambini, ha detto al microfono davanti a tutti che era emozionata. Nicolò è stato bravo anche se si è spalmato sul viso biscotti e dolcetti al momento delle foto di famiglia e l’ho dovuto cambiare”. Insomma, anche se con qualche imprevisto alla fine tutto è andato per il meglio, e Flora ha ammesso che veramente quello è stato il giorno più bello della sua vita.