Uomini e Donne, Ida Platano furiosa è un fiume in piena: “Adesso dico basta”

Parole al veleno da parte di Ida Platano, la dama ha detto basta alle critiche: la protagonista di Uomini e Donne si è mostrata a dir poco furiosa con chi ha voluto fare polemica nei suoi confronti via social, ecco cosa è accaduto a tal proposito.

Tempo di vacanze per diversi italiani, tra cui anche personaggi famosi o presunti tali, ma la serenità in taluni casi non sempre va di pari passo con le ferie, ne sa qualcosa Ida Platano, già protagonista di alcune polemiche nei giorni scorsi.

Da quando Uomini e Donne ha elargito la presenza alle persone mature, la versione Over del programma condotto da Maria De Filippi ha registrato un successo televisivo paritetico a quella standard.

Negli ultimi anni ad essere tra le dame più contese è stata di certo Ida Platano, proveniente da Palermo e con diverse storie all’interno del dating, mentre al di fuori della trasmissione di Canale 5 continua ad avere molto seguito sui social, anche se in alcune circostanze deve vedersela con gli haters, come nelle ultime settimane.

Cosa è accaduto

Se nei giorni scorsi aveva difeso suo figlio, minacciando di denunciare chi si sarebbe permesso di scrivere nei suoi confronti, riguardo all’ultima polemica scatenatasi nelle ultime ore, la Platano ha postato sul suo profilo social cibi da lei preparati piuttosto caldi.

Diverse persone si sono scatenate, indicando come quel cibo non adatto al periodo odierno, viste le alte temperature. Nel giro di poco tempo, la diretta interessata ha avuto modo di replicare in modo deciso.

La reazione da parte della dama

Ecco quali sono state le sue parole su tali critiche: “Mi dovete contestare anche quando mangio? Adesso dico basta, anche se in estate converrebbe mangiare cibi freddi, non c’è scritto da nessuna parte di non potersi mangiare gnocchi, lasagne o una bella zuppa”.

Ha poi ironizzato Ida Platano sul volersi cucinare una fagiolata bollente, sdrammatizzando il momento. A part il discorso social, secondo le ultime voci, la donna di origini siciliane potrebbe prendere parte alla prossima edizione di Uomini e Donne in altre vesti, non più come dama ma diventare a tutti gli effetti opinionista del programma condotto da Maria De Filippi.