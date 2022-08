Meteo OGGI sabato 6 agosto | Forti temporali al Nord, qualche pioggia al Sud

Le previsioni meteo di oggi, sabato 6 agosto. L’anticiclone africano allenta la presa sulla nostra penisola, lasciando spazio a una certa instabilità al Nord. Temporali anche molto forti nelle ore pomeridiane, piogge al Sud.

Allenta la presa sul nostro Paese, l’anticiclone africano. Il tempo cambia, e arriva una certa instabilità al Nord che, per la giornata di oggi, porterà forti temporali nelle ore centrali del giorno. Fenomeni temporaleschi previsti sull’arco alpino e sulle aree prealpine, ma che scenderanno nel corso della serata anche nelle aree pianeggianti. Possibili piogge nel pomeriggio anche al Sud, nello specifico lungo i settori appeninici calabresi.

Nord

Pressione meno salda al Nord. Nella giornata di oggi prevista copertura compatta in rapido aumento soprattutto sulle aree alpine, con rovesci e temporali su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e Triveneto. Fenomeni intensi anche nel pomeriggio, ma dalla sera in assorbimento su Liguria, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con temporanee schiarite sulle aree più occidentali.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da una giornata all’insegna del caldo e del sole. In linea di massima, il tempo di oggi sarà stabile e soleggiato, tranne sulla maggior parte delle aree, sebbene saranno comunque previsti consueti annuvolamenti cumuliformi ad evoluzione diurna sopra la Toscana orientale. toscane, l’Umbria e parte del erritorio laziale. Possibile qualche lieve rovescio e qualche isolato temporale, anche nell’entroterra sardo, ma in miglioramento dalle prime ore serali con estese aperture.

Sud e Sicilia

Anche nelle regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo. L’anticiclone africano garantirà pressione stabile, e porterà un tempo ampiamente soleggiato da mattino fino a sera. Da segnalare, degli annuvolamenti consistenti tra mattina e pomeriggio sulle regioni tirreniche, con rovesci ed isolati temporali associati attesi nelle zone interne e a ridosso dei rilievi di Campania, Basilicata e Calabria. Fenomeni, questi, che insisteranno durante le ore notturne lungo le coste tirreniche calabresi.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori piuttosto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Le minime risultano in calo sulle Alpi, mentre segnano un in rialzo sulle pianure centrorientali del nord, Sardegna meridionale, regioni centrali adriatiche e Puglia. Per quanto riguarda i valori massimi, questi sono in diminuzione su Lombardia e Triveneto, mentre si segnala un leggero aumento su Liguria, Toscana, Lazio e Sicilia orientale. Non si registrano altre variazioni di rilievo sul resto del territorio italiano.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente moderati nordorientali sulle coste nord adriatiche. Sul resto del paese previsti deboli variabili, con regime di brezza lungo le coste nelle ore centrali, mentre nelle aree temporalesche si segnala la possibilità di forti colpi di vento.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno da poco mossi a mossi mar e canale di Sardegna, stretto di Sicilia e Ionio. Poco mossi inizialmente tutti gli altri bacini, ma si segnala un aumento del moto ondoso a partire dalle ore pomeridiane su Tirreno centrosettentrionale e mar Adriatico.