Meteo OGGI domenica 7 agosto | Acquazzoni e temporali, rischio nubifragi al Nord

Le previsioni meteo di oggi, domenica 7 agosto. L’anticiclone africano allenta la presa sulla nostra penisola, con instabilità e maltempo al Nord. Temporali anche molto forti, con rischio di nubifragi.

Perde forza l’anticiclone africano, in calo la pressione al Nord. Giornata all’insegna del tempo instabile, con il sopraggiungere di venti più freschi dalla Svezia. A partire dalle prime ore del mattino, previsti acquazzoni e temporali dai settori alpini, che nel corso del giorno arriveranno ad interessare anche le zone di pianura del Nord. Da segnalare è il rischio di forti nubifragi su Piemonte e Lombardia. Saranno previsti anche dei locali rovesci lungo i rilievi appenninici meridionali, oltre che nelle zone interne siciliane.

Nord

Pressione in calo, temperature in diminuzione e tempo instabile al Nord. A partire dalle prime ore della giornata, sono previsti rovesci e temporali diffusi, anche intensi, su Lombardia ed Emilia-Romagna. Fenomeni in graduale riduzione dal pomeriggio sulle aree centrorientali padane, con la sera che porterà un deciso miglioramento su regioni occidentali, ovest Lombardia ed Emilia-Romagna. Persisteranno, invece, addensamenti e fenomeni associati sui rilievi centrorientali lombardi e gran parte del Triveneto.

Centro e Sardegna

Le regioni del Centro e la Sardegna saranno caratterizzate da una giornata abbastanza soleggiata, con cielo sereno o al massimo velato sulla maggior parte delle aree. Da segnalare però la formazione di nubi compatte attese nelle prime ore notturne su nord Toscana, con lievi precipitazioni associate. Nel corso della giornata il cielo sarà coperto, con un’intensificazione della copertura che raggiungerà anche Marche settentrionali e Umbria. Possibili rovesci sparsi e locali temporali nel pomeriggio, anche nelle zone dell’entroterra laziale, abruzzese e sardo. Nelle ore serali è però atteso un generale miglioramento con estese aperture.

Sud e Sicilia

Per quanto rigarda le regioni del Sud, la giornata di oggi sarà all’insegna del caldo, con l’anticiclone africano che garantirà pressione stabile, e porterà un tempo ampiamente soleggiato da mattino fino a sera. Da segnalare, comunque, degli addensamenti bassi e stratiformi che interesseranno la Calabria tirrenica e le coste nordorientali siciliane, a partire dalle ore notturne. Nel corso della mattinata, inoltre, la nuvolosità cumuliforme si intensificherà sulle regioni tirreniche, sulla Sicilia, e sulle aree appenniniche. Possibili lievi rovesci e temporali associati, che si esauriranno però nel corso delle ore serali.

Temperature

Le colonnine di mercurio continuano a segnalare valori piuttosto alti, per via dell’effetto dell’anticiclone africano. Le minime risultano in calo al Nord, sulla Sardegna centroccidentale, oltre che sui rilievi di Marche, Abruzzo e Puglia. Sono invece in rialzo su Toscana, Lazio centrosettentrionale e nord Campania. Per quanto riguarda i valori massimi, questi risultano in aumento sul Friuli-Venezia Giulia, sulle coste toscane, sul basso Lazio, la Campania centroccidentale e la Basilicata tirrenica, mentre risultano in sensibile diminuzione sulle altre regioni settentrionali, sul restante territorio toscano, Marche e Umbria. Non si segnalano variazioni particolarmente significative, invece, sul resto del nostro paese.

Venti

Per ciò che concerne i venti, soffieranno principalmente deboli variabili su Alpi e Prealpi, e orientali in Pianura Padana. Soffieranno invece da deboli a moderati dai quadranti settentrionali su Liguria e al Centro-Sud, con rinforzi sulle aree appenniniche settore ligure. Nelle aree temporalesche si segnala la possibilità di forti colpi di vento e raffiche.

Mari

Per quanto riguarda il modo ondoso, risulteranno generalmente mossi il mar di Liguria al largo, il mare e canale di Sardegna, il Tirreno settentrionale ad ovest, lo stretto di Sicilia, l’Adriatico e lo Ionio. Risulteranno invece poco mossi tutti i restanti bacini italiani.