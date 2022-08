Addio caldo estremo: rientro nella media per le temperature estive

A partire da oggi aumenterà l’instabilità atmosferica anche nelle regioni centro meridionali.

Al Sud e sulle Isole finisce definitivamente l’eccezionale ondata di calore che ha colpito la Penisola.

Al Nord la coda di una perturbazione in transito sull’Europa centro-orientale sta dando respiro alle regioni settentrionali. L’anticiclone africano lascia spazio a una massa d’aria instabile entro la quale si potranno sviluppare probabilmente temporali localmente intensi.

Così, grazie anche a venti un po’ più freschi, al Nord le temperature sono in calo e si avvicinano a quelle della media stagionale. I venti settentrionali arriveranno anche nelle regioni centrali adriatiche portando anche qui a un calo delle temperature. A partire dalla giornata di oggi si assisterà a un aumento dell’instabilità atmosferica anche sulle regioni centro-meridionali.

Fino a Ferragosto dovrebbe poi esserci una situazione stabile soprattutto al Nord, mentre al Centro-Sud si profilano probabilmente coinvolto condizioni meteo più instabili, con qualche temporale locale. Il caldo risulterà tipicamente estivo, con temperature che soprattutto nel fine settimana potrebbero tornare a crescere leggermente, ma senza eccedere.

Temperature in calo o stazionarie

Tra la notte e la prima parte del mattino ci si aspetta nubi sparse temporali isolati sul settore centro-orientale della valle Padana, sull’area del Levante Ligure e sul Veneto. Nel resto del Centro-Sud iniziali condizioni di tempo prevalentemente soleggiato. Nel pomeriggio si prevedono numerosi temporali nelle zone interne del Centro-Sud.

Sui rilievi delle Isole maggiori e sul settore centro orientale dell’arco alpino sono attesi isolati temporali. Temperature minime stazionarie sulle Isole maggiori e sul medio-basso versante tirrenico. In calo le temperature nel resto della Penisola. Temperature massime in lieve aumento al Nord-Ovest, stazionarie o in leggero calo altrove.

Venti generalmente deboli al Settentrione, salvo modesti e locali rinforzi. Possibili intense e improvvise raffiche nelle aree temporalesche. Mari prevalentemente poco mossi. A livello locale potranno risultare un po’ mossi l’Adriatico, il Mar Ligure, l’alto Tirreno, il Mare e Canale di Sardegna, il Canale di Sicilia.

Le previsioni per martedì 9 agosto

Prevalentemente soleggiato e tempo stabile al Nord e sull’alta Toscana, salvo addensamenti di cumuli nelle zone alpine. Nel resto della Penisola si saranno condizioni di variabilità. Più elevato, a partire da metà giornata, il rischio di rovesci o temporali su Grossetano, Lazio, regioni meridionali e Sicilia.

Temperature massime in discesa al Sud e sulle Isole dove finisce definitivamente l’ondata di calore. Venti generalmente settentrionali, da deboli a moderati su mari e regioni del Centro-Sud, con ulteriori rinforzi su Adriatico e Canale d’Otranto; raffiche nelle zone temporalesche. Mari prevalentemente calmi o poco mossi; localmente mossi l’Adriatico centrale e settentrionale, il basso Ligure e il Canale di Sicilia.