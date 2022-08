Arriva l’anteprima di FIFA 23, pazzesco il realismo di gioco ed i dettagli dell’erba su tutti

Il miglior aggiornamento di un game è sempre quello che deve venire, ma stavolta EA Sports una divisione di Electronic Arts che sviluppa e pubblica videogiochi sportivi. Si è superata.

FIFA 23 sarà qualcosa di mai visto prima, sempre più vicino alla realtà grazie a una serie di dettagli, l’erba in primis. Insomma, la promessa degli sviluppatori di dar vita a qualcosa di sostanziale nelle differenze rispetto alle versioni precedenti, verrà mantenuta.

Combinando il lavoro artistico a quello tecnologico, i creator di FIFA 23 stanno ottenendo un upgrade da urlo, descritto alla perfezione dal dal senior art director Fab Muoio durante una presentazione a porte chiuse.

Erba next-gen, replay intelligenti e licenza della Serie A TIM. Ma c’è (per ora) un lato negativo

Nel video di un’anteprima divenuta virale grazie al trailer sul canale ufficiale di EA Sports FIFA, che vanta oltre quattro milioni di iscritti, si notano tutta una serie di aggiornamenti mai visti prima d’ora.

FIFA 23 è dotato di un nuovo sistema audio che mira ad aumentare l’esperienza immersiva, sequenze inedite che riprendono i tifosi mentre cantano fuori dallo stadio, si avvicinano in marcia verso il grande evento, ma non solo.

Replay intelligenti e la Serie A TIM sotto licenza elevano certamente uno dei giochi più attesi per il 2022, che uscirà il 30 settembre, i cui pre-ordini stanno volando verso il tutto esaurito.

Se l’erba next-gen è l’elemento visivo più rilevante, un altro elemento che va a incidere sull’aspetto delle partite sono le nuove reti delle porte, in 3D e quindi in grado di muoversi in maniera più realistica grazie a una fisica propria.

I miglioramenti dovrebbero notarsi osservando la rete gonfiarsi dopo un gol o interagire coi calciatori nel caso in cui seguano il pallone dopo aver segnato. C’è anche una nuova telecamera con una profondità di campo ridotta che avvicina ulteriormente il gioco a quanto si vede in TV.

Le certezze sono tre: il nuovo manto erboso è qualcosa di spettacolare, che ha fatto impazzire tutti: player che stanno inondando i social di feedback positivi, stampa di settore in brodo di giuggiole anche per i nuovi replay che sfruttano l’intelligenza artificiale per diventare sempre più simili alla tecnologia utilizzata nella realtà. La licenza della Serie A TIM è una chicca che attualizza certamente uno dei videogame più conosciuti, famosi e ricercati dell’intero mondo del gaming.

Lati negativi? Aspettando ulteriori novità in vista del 30 settembre, se ne vede uno solo: EA Sports sta curando (benissimo) il design, l’estetica, tutto ciò che è fuori di fatto dal campo: tutte queste novità, infatti, non incidono minimamente sul gameplay. Almeno per ora: c’è tempo per tracciare un bilancio complessivo, anche se il 30 settembre s’avvicina.

