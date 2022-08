Conosci il trucco Amazon per vedere gli sconti sui prodotti e risparmiare fino a 80% coi coupon? Eccolo

Amazon riserva sempre delle sorprese molto curiose ai suoi utenti. Lo abbiamo potuto costatare nel corso del tempo sia con il lancio di nuovi prodotti che con quello di promozioni originali, le quali non hanno fatto altro che distinguere la piattaforma e-commerce dalle altre in grande. Ora, però, c’è una nuova particolarità che potremmo pensare di proporre e che potrebbe supportarci radicalmente. Di che si tratta di preciso? Vediamo.

Le novità sono sempre ben accette dopotutto, specialmente se vengono fornite da una multinazionale come Amazon. Tutti quanti noi conosciamo bene le sue potenzialità e sappiamo anche in che maniera sfruttarle a dovere, ma questo non significa che ce ne siano sempre di opportunità: è chiaro che sarà necessario attendere il più possibile prima di ricevere delle notizie significative al riguardo, ragione per la quale rimanere aggiornati su ciò che ci viene riferito dalla società, beh, è molto importante.

Soprattutto se il nostro scopo è quello di comprare più prodotti possibili a dei prezzi che non siano eccessivamente elevati, ma neanche troppo bassi in proporzione alla qualità dell’articolo scelto. Quello che sarà necessario fare in sostanza è chiaro: valutare tutte le proposte da parte del sito e-commerce e vedere come muoverci di conseguenza. Allo stato attuale ci sono delle news che potrebbero interessarci in maniera significativa, ed il motivo del perché vi diciamo questo risiede principalmente nel fatto che sia correlato alla possibilità di acquistare più facilmente dei prodotti. Ma di quali offerte parliamo, e come potremmo pensare di ottenerle?

La pagina in cui andare per ottenere i coupon

Esiste una finestra di Amazon che ci reinderizza in una pagina grazie alla quale avremo la possibilità di accedere a determinate promozioni, che ovviamente hanno a che fare con degli articoli che potremo pensare di comprare solo per noi. Ce ne saranno di ogni genere, quindi è improbabile che rimarremo “a secco” per così dire.

Per scoprirli dovete entrare su questo sito, e una volta aperto ci ritroveremo di fronte ad una serie di prodotti casuali. Sarà sufficiente selezionare nella voce “Schermo” della categoria, in quella “Ordina per” i più recenti, i più vecchi e quelli con la percentuale di sconto maggiore. La promozione viene applicata al momento del pagamento, quindi non sarà possibile inserirla ancor prima di aver deciso di effettuare l’acquisto vero e proprio. Insomma, la pratica di compravendita è sempre quella di Amazon come possiamo vedere; non c’è niente di diverso dal solito da questo punto di vista.

Non preoccupatevi, non è minimamente una presa in giro oppure un’altra trovata della piattaforma gialla per spillarvi del denaro. È semplicemente una occasione che potremo pensare di cogliere sul momento, oppure di lasciarla perdere sperando che in futuro ne escano altre decisamente più accattivanti. Le possibilità che ciò succeda non sono affatto basse in fin dei conti, ma è ovvio che prima di quel periodo dovremo attendere e sperare che tutto vada per il meglio francamente.