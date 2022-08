Clizia Incorvaia, lo scatto in topless sfida la censura social: coperta soltanto dalla suoi capelli

Clizia Incorvaia, showgirl ed influencer, compagna di Paolo Ciavarro, ha stupito i suoi followers con uno scatto mozzafiato: eccolo.

Lei è una delle showgirl, personaggi tv e star dei social più amate e seguita dal grande pubblico. Ha iniziato la sua carriera come valletta in diversi programmi di Piero Chiambretti, sino al grande successo con la quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Stiamo parlando di Clizia Incorvaia. Nella casa più spiata d’Italia, Clizia Incorvaia ha anche trovato l’amore con il co-conduttore di Forum, Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro e Eleonora Giorgi. I due, dopo due anni di relazione, lo scorso febbraio, hanno avuto un figlio, Gabriele.

Il piccolo Gabriele, proprio pochi giorni fa è stata battezzato e, a far da padrino per la cerimonia, è giunto il conduttore e giornalista Alfonso Signorini, da sempre grande amico della coppia.

Lo scatto di Clizia Incorvaia

In un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Clizia Incorvaia ha stupito i suoi tantissimi followers con alcuni bellissimi scatti. L’ex gieffina si è mostrata in tolpess, coperta soltanto dalla sua lunga chioma bionda. Bellissima, la compagna di Paolo Ciavarro è in forma mozzafiato. Tantissimi i like e le reaction la post.

I prossimi progetti in tv

Il nome di Clizia Incorvaia è stato accostato, nelle ultime settimane, a diversi programmi televisivi. Stando a questi rumors, l’ex gieffina potrebbe presto tornare nel piccolo schermo ricoprendo il ruolo di opinionista nella prossima edizione de La Pupa e il Secchione, in partenza in autunno su Italia Uno, andando così a sostituire Soleil Sorge che approderà alla conduzione del GF Vip Party.

Non solo, dicevamo. Clizia Incorvaia potrebbe partecipare alla nuova stagione – dopo diversi anni di stop – del reality La Talpa, mentre sembrano decisamente poche le possibilità di vederla nella trasmissione di Federica Panicucci, che ha sostituito Nicola Savino, Back to School, in onda su Italia Uno la prossima primavera.