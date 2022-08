Il Volo, Gianluca Ginoble in uno scatto come non si era mai visto: addominali in vista e super sportivo

Il lirico de Il Volo, Gianluca Ginoble, si è mostrato in una veste tutta nuova super sportiva: ecco gli scatti che hanno fatto il giro dei social.

Lui è uno dei cantanti più amati dal grande pubblico, sin da piccolo divenuto noto per essere uno dei membri del gruppo lirico Il Volo, insieme a Piero Barone e Ignazio Boschetto.

Un gruppo divenuto noto in tutto il mondo, che porta in alto la bandiera italiana nel mondo della musica internazionale. Oggi, dunque, parleremo di Gianluca Ginoble. In questi ultimi tempi, il lirico ha cambiato radicalmente il suo look, per la gioia dei suoi fan.

La foto di Gianluca Ginoble

In uno scatto pubblicato sul suo account Instagram ufficiale, Gianluca Ginoble si mostra in gran forma in uno scatto con addominali in vista. Il cantante, tra un impegno e l’altro con Il Volo, si gode qualche giorni di vacanza e scrive: “La dolce vita”, mentre prende il sole su una barca. Uno scatto che riscosso tantissimi tra like e reaction.

Vita privata di Gianluca Ginoble

In una stories pubblicata sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Gianluca Ginoble ha ricondiviso un dolce pensiero della sua compagna, Eleonora Venturini Storaro. I due, a quanto si può capire, si troverebbero lontani in questo periodo, a causa di diversi impegni di lavoro di entrambi. La foto mostra la coppia in un selfie, uno scatto – e una dedica – che ha mandato in visibilio i fan di entrambi. Nel corso di una recente intervista, del resto, il tenore de Il Volo aveva spiegato: “Sono fidanzato e innamorato. E ora posso dirlo: sono felice”.

Come riporta Nuovo, Gianluca Ginoble, che in passato ha avuto diversi flirt, ha assicurato sul futuro della coppia: “Sono sicuro che nella prossima intervista la mia fidanzata sarà la stessa ve lo assicuro”. Ma scopriamo di più su Eleonora Venturi Sturaro. La compagna del lirico de Il Volo vive lontano dal mondo dello spettacolo.