“Lei ha preso tutte le sue cose dalla casa”, Blasi e Totti spunta un retroscena: Ilary lontana da Roma?

Stando agli ultimi rumors, Ilary Blasi avrebbe prelevato dalla casa dell’Eur tutte le sue cose: lascerà Roma per mettersi alle spalle il matrimonio con Francesco Totti?

Sono giorni caldissimi sul fronte della separazione tra l’ex numero dieci della Nazionale e della Roma, Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. Nelle prossime settimane, i legale dei due si vedranno per iniziare le discussioni sulla separazione dei beni.

In questo weekend, Francesco Totti è sbarcato a Sabaudia per stare insieme ai figli nella storica residenza dell’ormai ex coppia sul litorale laziale. Si vocifera che, a pochi km, ci sia anche Noemi Bocchi. Di certo, l’ex Capitano e Ilary Blasi – come raccontato da Il Corriere della Sera – si sono incontrati, scambiandosi un semplice quanto gelido saluto.

Lo scatto rubato

In una storia postata dalla nota esperta gossip e del mondo dello spettacolo, Deianira Marzano, sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, si parla di Ilary Blasi. La conduttrice de L’Isola dei Famosi sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nell’incantevole cornice del Lago di Braies, ma un utente ha scritto – ovviamente questo è tutto da verificare – cosa avrebbe detto Blasi ad una sua amica.

Si legge: “Ilary sul Lago di Braies, parlava di Totti e diceva che era andata a prendersi tutte le cose a casa e che i figli sono il padre ora”. Ripetiamo, versione da confermare, ma che certo lascia perplessi, anche perché nelle ultime settimane, pur parlando della futura separazione dei beni, si era dato per scontato che la casa all’Eur restasse ad Ilary Blasi. In questo contesto, tanto è bastato per far riaffiorare l’ipotesi di un trasferimento da Roma a Milano della conduttrice. Non sarebbe poi così strano, anche perché lei lavora a Mediaset.

–