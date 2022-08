Cecilia Zarrigo racconta il parto: “Dopo 8 ore mi hanno fatto un cesareo. Moreno? Russava in sala parto”

L’ex sta di Uomini e Donne e Temptation Island, Cecilia Zarrigo, ha parlato del parto della piccola Mia, nata dalla relazione con Moreno Casamassima.

Lei è stata una delle grandi protagoniste della scorsa stagione dei programmi cult di casa Mediaset, ideati da Maria De Filippi, Uomini e Donne e Temptation Island. Stiamo parlando di Cecilia Zarrigo.

Lo scorso 30 luglio, Cecilia Zarrigo e Moreno Casamassima, suo compagno, hanno dato il benvenuto alla piccola Mia. Qualche giorno dopo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha parlato di alcune difficoltà durante il parto. Quest’oggi, sui social, ha raccontato quanto accaduto in quelle 48 ore.

Le parole di Cecilia Zarrigo

In una serie di stories pubblicate sul suo seguitissimo account Instagram, Cecilia Zarrigo, ha raccontato della nascita della piccola Mia. Ha spiegato: “È stato un parto difficile. È iniziato tutto giovedì scorso. Mi hanno fatto l’induzione e durante l’induzione diciamo che non succedeva niente. Dopodiché, dopo tutta la giornata di giovedì, non ho fatto altro che sperare che partissero le contrazioni quelle vere. Sono stata sei ore in sala parto”. E ancora: “Dopo otto ore passate lì dentro, il mio ginecologo ha deciso di fare un cesareo d’urgenza. Non per la bambina, perché lei continuava a stare benissimo, ma per la mamma perché ero veramente molto stanca e non ascoltavo e non capivo più niente”.

L’ex Uomini e Donne ha anche raccontato cosa ha fatto in quelle ore il papà della piccola Mia e suo compagno, Moreno Casamassima: “Sono stata sei ore in sala parto. Moreno, a un certo punto, mentre cercavo di distrarmi con l’ostetrica, non lo sento più. Mi giro, lo vedo rannicchiato su una poltrona e lo sento russare. Allora gli ho detto: ‘Amore, anche io sono molto stanca. Però reggiamo un attimo’. Cioè, russare in sala parto”.