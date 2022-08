Giulia Stabile e Sangiovanni, il grande annuncio della coppia: fan in delirio

La ballerina Giulia Stabile ha parlato della sua relazione con il cantante Sangiovanni, rivelando numerosi retroscena sulla coppia: ecco cosa sta accadendo.

Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo nostrano, nata e cresciuta negli studi del talent di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi, Amici. Due stagioni fa, sono finiti entrambi in finale, ma la vittoria è andata alla ballerina.

Stiamo parlando chiaramente di Giulia Stabile e Sangiovanni. I due, come rivelato recentemente, stanno cercando di vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Nella prossima stagione televisiva, entrambi, saranno grandi protagonisti.

Giulia Stabile, tornerà dapprima ad Amici come ballerina professionista e poi in prima serata a Tu Si Que Vales, su Canale 5, con Belen Rodriguez, Maria De Filippi e Gerry Scotti tra gli altri. Sangiovanni, invece, potrebbe tornare sul palco del Teatro Ariston al prossimo Festival di Sanremo 2023.

Le parole di Giulia Stabile

Nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a TPI, Giulia Stabile ha parlato della storia d’amore con Sangiovanni, rivelando anche che la coppia ha tanti progetti per il futuro. Ha spiegato: “E’ la persona con la quale vorrei avere una famiglia. Non vedo l’ora di averne una mia, magari non subito, certo, ma è nei miei progetti”. La ballerina e volto Mediaset, nel corso di una nuova intervista a DiPiù, ha però ammesso che ci sono dei problemi per la coppia. Di cosa si tratta? L’ex star di Amici ha spiegato che ormai, tra i suoi impegni di lavoro tra Roma e Milano, e i numerosi concerti di Sangiovanni in giro per l’Italia, i due si incontrano sempre meno. Ha chiosato la ballerina: “Vedersi è sempre più complicato”.