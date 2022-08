Avanti un Altro, dopo Sara Croce addio anche a Margherita Molinari? La Bomber del programma rompe il silenzio

Margherita Molinari, la Bomber del programma di Canale 5, Avanti un Altro, ha parlato del suo futuro in tv ma anche della sua vita privata. Ecco cosa ha detto.

Lei è una delle grandi protagoniste del programma cult di casa Mediaset, Avanti un Altro, in onda nella fascia in daytime di Canale 5 e condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Stiamo parlando di Margherita Molinari che, nel Minimondo della trasmissione, interpreta il personaggio della Bomber.

Nelle scorse settimane, il grande pubblico ha dovuto salutare Sara Croce, modella che ha interpretato il personaggio della Bonas per diverso tempo. Al suo posto, arriverà l’influencer ed ex gieffina vip, Sophie Codegoni. Ma Margherita Molinari ci sarà nella prossima stagione?

La giovane è attualmente in dolce attesa. Margherita Molinari vive una storia d’amore da oltre 8 anni con Giacomo Mazzotti. I due, presto, convoleranno anche a nozze.

Le parole di Margherita Molinari

Nel corso di un’intervista rilasciata a DiPiùTv, Margherita Molinari ha parlato della sua vita privata, ma anche dei progetti lavorativi futuri. E, in tal senso, è stata ovvia la domanda sulla sua partecipazione alla nuova edizione del programma di Canale 5, Avanti un Altro. Dunque, la Bomber ci sarà nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Ha risposto Molinari: “Spero proprio di sì”. Dunque, a quanto pare, nulla è ancora deciso, anche se sembra che molto – o forse tutto – dipenda dalle decisioni della produzione, staremo a vedere.

Il gesto di Paolo Bonolis

Nel corso dell’intervista Margherita Molinari ha anche raccontato come è avvenuta la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato. I due si trovavano a Parigi e dinanzi alla Torre Eiffel, Giacomo Mazzotti le ha fatto la richiesta. Pochi giorni dopo, un’altra grande gioia: la protagonista di Avanti un Altro ha scoperto di essere incinta.

La Bomber di Avanti un Altro ha anche raccontato cosa ha fatto Paolo Bonolis una volta venuto a conoscenza della sua dolce attesa: “Mi ha mandato un videomessaggio dicendomi che era felice per me e per la futura tifosa in arrivo”.