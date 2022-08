Scontro social tra Tommaso Zorzi e Matteo Salvini, volano insulti: “Idiota” | Cosa è accaduto

Si rinnova lo scontro tra Tommaso Zorzi, influencer ed ex gieffino, e Matteo Salvini, Senatore leader della Lega – Salvini Premier: ecco cosa è successo.

Non è certo la prima volta che i due si scontrano sui social, ma questa volta i toni sono decisamente saliti. L’influencer e vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi e il Senatore, nonché leader della Lega – Salvini Premier, Matteo Salvini, hanno avuto un duro botta e risposta.

Tutto è iniziato questo pomeriggio sui social. Dicevamo, non è la prima volta, dal momento che i due si sono già scontrati in passato, ad esempio sul DDL Zan, ma non solo.

Il botta e risposta su Twitter

In un tweet pubblicato sul sul account Twitter ufficiale, Tommaso Zorzi ha postato quest’oggi attacco rivolto a Matteo Salvini, Senatore leader della Lega – Salvini Premier. Ha scritto: “Un idota fatto e finito”, mettendo anche lo screen di una risposta data dall’influencer ad un post di Salvini, in cui ha scritto: “[…] Tu sei veramente lo sterco equino travestito da pagliaccio”.

Non si è fatta attendere la risposta del Senatore che, a stretto giro, ha commentato: “Accipicchia, addirittura idiota? Agli insulti e al rancore rispondiamo col sorriso e con le idee”. A questo punto è poi arrivato un altro tweet dell’ex gieffino, che ha scritto: “Ma piantala con la sta carta del vittimismo che hai collezionato più figure barbine in politica tu che chiunque altro. E facendo un giro tra i commenti noto un disagio e un’ignoranza che fa spavento”.

In seguito, Tommaso Zorzi, questa volta su Instagram, ha postato uno scatto che raggruppa alcuni commenti omofobi pervenuti sulla sua pagina social.