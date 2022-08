Chiara Nasti convolerà presto a nozze: la bellissima proposta di Mattia Zaccagni [FOTO]

Chiara Nast, influencer e personaggio tv, convolerà presto a nozze: a chiederle la mano il suo compagno, il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni.

Una delle coppie più note del mondo dello spettacolo e social nostrane: parliamo dell’influencer Chiara Nasti e del giocatore della Lazio, Mattia Zaccagni. I due, alcuni mesi fa, hanno annunciato di aspettare un bambino. E, poco tempo dopo, in un evento presso l’Olimpico, hanno annunciato anche il sesso del nascituro.

Sarà un maschietto, il cui nome è già stato scelto, anche se la coppia non lo ha ancora rivelato. L’evento all’Olimpico scatenò grandi polemiche, ma l’influencer e il calciatore azzurro risposero per le rime. Ma per loro c’è un’altra bellissima notizia.

I due convoleranno a nozze: la proposta è stata fatta proprio poche ore fa da Zaccagni. Il matrimonio si terrà, a questo punto, dopo la nascita del loro primogenito, prevista a novembre.

La richiesta di matrimonio

Il dolce momento è stato condiviso da entrambi sui social: durante una romantica cena, con vista mare, Mattia Zaccagni si è inginocchiato ed ha estratto il cofanetto con dentro l’anello di fidanzamento. Chiara Nasti, scoppiata in lacrime, ha abbracciato il suo compagno e gli ha detto il fatidico “si”, tra gli applausi scroscianti dei presenti. L’influencer, non riuscendo a trattenere più le lacrime, ha poi detto a Zaccagni: “Non vedo l’ora di essere tua moglie”, mentre in sottofondo si sente il brano di Lana Del Rey, Young and Beautiful.