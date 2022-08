Kim Kardashian, sei mesi per presentare il fidanzato ai figli | Ma soltanto dopo 9, lei e Pete…

Dopo la dolorosa separazione da Kanye West, Kim Kardashian si era nuovamente fidanzata, con Pete Davidson. Ci aveva messo 6 mesi per presentarlo ai figli, ma soltanto dopo 9…

La star dei reality Kim Kardashian e il comico Pete Davidson, che ha quasi 20 anni meno di lei, sono stata la coppia rivelazione del 2022. Si erano conosciuti lo scorso ottobre, durante una puntata del Saturday Night Live.

Di loro si è parlato in America, ma anche in ogni altra parte del mondo, soprattutto perché è stato lui ad accompagnare Kim, confermando la storia, al Meet Gala, dove la Kardashian ha indossato il chiacchierato abito di Marilyn Monroe.

Kim viene da una dolorosa separazione con il rapper Kanye West, con cui si era fidanzati dal 2012, e poi si erano sposati il 24 maggio 2014 a Forte di Belvedere, Firenze. Il loro matrimonio è durato sei anni e mezzo.

Kim Kardashian, sei mesi per presentare il fidanzato ai figli, ed ora…

L’amore con Pete è stato per lei un vero colpo di fulmine. La coppia aveva condiviso un bacio sullo schermo in occasione di uno sketch, durante una puntata del Saturday Night Live, in cui i due impersonavano la principessa Jasmine e di Aladin. La storia d’amore poi era stata ufficializza su Instagram all’inizio di quest’anno e da subito i due erano stati inseparabili, baci abbracci, coccole, vacanze insieme. Addirittura Pete aveva partecipato al trailer della seconda stagione di Kardashian, quando Kim chiede a Pete di fare una doccia e lui si fionda per raggiungerla lasciando cadere lo smartphone dietro di lui. Solo dopo sei mesi di assidua frequentazione, per essere certa che la loro storia fosse ben salda, Kim si era decisa a presentare Pete ai suoi figli, Prima di farlo, aveva a lungo parlato con diversi terapisti e le persone a lei care. Alcune fonti avevano riferito a Page Six che la relazione tra i due è sempre stata improntata al sorriso e alla complicità. Cosa confermata dalla stessa Kim Kardashian in un episodio della prima stagione di The Kardashians, quando l’influencer ha riferito all’amica Ellen DeGeneres che Davidson è “L’essere umano più dolce e simpatico del pianeta”. Peccato che dopo appena 9 mesi i due hanno deciso di separarsi. La notizia è stata un fulmine a ciel sereno. Sbandierata addirittura anche dai tg americani.

I motivi della separazione

La rottura arriva mentre la star sta ancora mettendo a punto i dettagli legali del suo divorzio dal suo terzo marito Kanye West, con il quale condivide quattro figli: North, 9 anni, Saint 6, Chicago 4 e Psalm, 3.

Pare che il problema siano i troppi impegni professionali che li tenevano separati. Insomma, l’amore può attendere, prima la carriera. Secondo fonti vicine alla coppia, i due avrebbero deciso di rimanere solo amici, citando gli orari impegnativi e la lunga distanza che li divide: mentre Pete lavora a un progetto in Australia, Kim vive negli Stati Uniti.