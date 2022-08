La Cina aiuta la Russia di Putin e si prepara a dominare il mercato

La Cina sta svolgendo un ruolo importantissimo nella guerra in Ucraina.

Infatti la Russia ha subito i durissimi pacchetti di sanzioni da parte dell’occidente.

Teoricamente questi pacchetti di sanzioni avrebbero dovuto avere un effetto devastante sull’economia russa ed in effetti lo stanno avendo.

Il ruolo nella guerra

Tuttavia la Russia riesce a resistere proprio grazie all’aiuto fondamentale di Cina e India. Ma è soprattutto la Cina a garantire danaro sempre fresco al paese di Putin.

Infatti la Russia può permettersi di erogare sempre meno gas all’Europa proprio perché vende quantità imponente di gas naturale e di petrolio a Cina e India. La Cina ha una forte convenienza ad acquistare questo gas naturale e questo petrolio. Infatti il paese del dragone sta ottenendo queste due risorse naturali preziosissime a prezzo scontato. Quindi proprio grazie alla guerra in Ucraina la Cina si sta approvvigionando di grandi quantità di petrolio e anche di gas naturale a un prezzo molto più basso rispetto a quello degli altri paesi del pianeta.

I mercati tecnologici del futuro

Il vantaggio per il paese del dragone è evidente. Ma la Cina si sta preparando per dominare sui futuri mercati tecnologici. Infatti la Cina sta facendo immensi investimenti in Ricerca e Sviluppo per riuscire a dominare sui prossimi mercati. Uno dei principali obiettivi del paese del dragone è proprio quello di diventare leader nell’auto elettrica. Oggi quando pensiamo all’auto elettrica pensiamo quasi soltanto a Tesla. In realtà secondo gli esperti in Cina stanno sorgendo dei veri e propri colossi che ben presto invaderanno il mercato americano e anche quello europeo con tantissimi modelli di auto elettrica economica e molto ben costruita. In sostanza sul fronte dell’auto elettrica la Cina si prepara dilagare come sul fronte degli smartphone.

Auto elettrica e metaverso

L’auto elettrica rappresenta per il paese del dragone il vero e proprio strumento per dilagare in un mercato nel quale non è mai riuscita a vincere. Ma è anche la rivoluzionaria tecnologia del metaverso a vedere la Cina come un vero e proprio probabile protagonista del futuro. Infatti la Cina sta facendo grandi investimenti anche sulla nuova frontiera del metaverso e molti esperti sottolineano che le piattaforme più diffuse del metaverso di domani potrebbero essere proprio cinesi. Dunque l’evoluzione tecnologica premia la Cina perché le consente di penetrare dei mercati che fino ad oggi sembravano essere appannaggio esclusivo di Europa e Stati Uniti.