Arriva il bonus di €350 per le mamme: dono sociale da chiedere subito, aiuto concreto

Con l’arrivo dell’assegno unico universale il mondo dei bonus per chi ha figli a carico è sicuramente cambiato.

L’assegno unico universale eroga una cifra proporzionata all’isee e anche al numero dei figli.

Tuttavia c’è un bonus da €350 per le mamme che è veramente prezioso e che va richiesto. Come sappiamo l’assegno unico universale ha cancellato praticamente tutti gli altri bonus che c’erano prima.

Il bonus da 350€

Infatti l’assegno unico universale ha cancellato sia i bonus alla nascita del bebè che gli assegni familiari.

Ma anche tanti altri bonus sono stati cancellati dall’assegno unico. Prima di vedere il bonus per la mamma da €350 al mese è importante rendersi conto che ci sono ancora dei bonus cumulabili con l’assegno unico universale. Il primo bonus cumulabile con l’assegno unico universale è il bonus nido. Il bonus nido si può richiedere da 0 a 3 anni di vita del bambino e copre sia i nidi pubblici che i nidi privati. Il bonus nido eroga una cifra proporzionale al numero dei mesi effettivamente frequentati al nido. Ma oltre al bonus nido si può ancora richiedere il bonus musica. Il bonus musica vale mille euro e permette di agevolare le spese per l’educazione musicale del bambino.

Importante perchè cumulabile

Il bonus musica è una detrazione IRPEF al 19%. Tuttavia il bonus più prezioso per le mamme è proprio quello da 350€ al mese. Questo bonus è erogato dai comuni in collaborazione con l’INPS. Infatti questo bonus va richiesto al comune che poi girerà la domanda all’INPS. Per poter avere il bonus da €350 al mese la mamma deve essere una mamma single che ha appena messo al mondo un bambino. Il bonus spetterà per i primi cinque mesi di vita del bambino. Oltre ad essere una mamma single la mamma deve essere anche disoccupata e non percepire neppure l’indennità di disoccupazione.

Anche bonus latte da 70 €

Se ci saranno questi requisiti e se la mamma sarà entro un determinato tetto ISEE si potrà beneficiare di questo aiuto molto etico. Inoltre sempre per i primi mesi di vita del bambino ci sono anche 70 euro al mese per le mamme che non riescano ad allattare. Questo bonus da €70 al mese è invece erogato dall’asl che valuta mese per mese se la mamma ha abbastanza latte per il figlio oppure se invece abbia bisogno di comprare il latte artificiale.