Tornano gli aiuti sociali per le famiglie: tutti cumulabili con Assegno Unico

Le famiglie italiane sono in forte difficoltà. Questa difficoltà deriva in parte dalla forte inflazione e in parte anche dal fatto che gli introiti degli italiani sono sempre più bassi e precari.

Non bisogna mai dimenticare che in Italia un lavoratore su quattro percepisce meno del reddito di cittadinanza.

Quindi è chiaro che in Italia sono veramente tantissime le famiglie che hanno gravi difficoltà. Tuttavia non bisogna credere che l’unico ausilio per le famiglie con figli sia l’assegno unico universale.

Gli aiuti fondamentali per le famiglie

E’ vero che da quando è arrivato l’assegno unico universale praticamente tutti gli altri bonus per i figli sono stati cancellati.

Ma è vero anche che ci sono bonus vecchi e nuovi che possono sostenere la famiglia. Il primo bonus che può essere ancora cumulato con l’assegno unico universale è il bonus nido. Il bonus nido cumulato all’assegno unico universale vale addirittura 445 euro al mese per le famiglie con ISEE basso. Questo bonus si può richiedere fino al terzo anno di età del bambino. Ma oggi arrivano dei bonus nuovi che possono aiutare la famiglia proprio in un aspetto delicatissimo della propria vita. Infatti le regioni stanno mettendo a disposizione le borse di studio per gli ISEE bassi.

Valgono tanto e sono tanti

Queste borse di studio pensate proprio per gli ISEE bassi consentono di avere degli aiuti notevoli proprio per le spese legate alla scuola. Queste borse di studio variano molto da regione a regione perché ogni regione può andare a stabilire in modo autonomo sia il tetto ISEE che anche la cifra erogata. Questi aiuti sono importanti da chiedere subito perché vanno chiesti prima dell’inizio dell’anno scolastico. Ma per la famiglia è sempre richiedibile il bonus musica da €1000.

Molto importanti in fasce di età diverse

Infatti il bonus musica da €1000 è una detrazione IRPEF al 19% che consente alla famiglia di risparmiare ben €1000 portando in detrazione tutte le spese necessarie all’educazione musicale dei figli. Un altro bonus molto particolare che è possibile cumulare con l’assegno unico è un bonus che si può richiedere soltanto da zero a sei mesi di vita del bambino. Questo bonus è il bonus latte che fornisce 70 euro al mese alla mamma che non riesca ad allattare al seno il proprio figlio. Questo bonus è erogato dall’asl.