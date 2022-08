Attenzione alla truffa che svuota i conti correnti: il particolare da notare

I truffatori non vanno in vacanza ed in questo periodo purtroppo si evidenziano tutta una serie di truffe che prendono di mira il conto corrente.

Sul conto corrente degli italiani ci sono tante insidie. Innanzitutto l’inflazione che erode i risparmi, poi i controlli continui da parte del fisco.

Ma c’è anche una nuova ondata di truffe che rischiano di essere veramente pericolose. Queste truffe utilizzano sia il mezzo delle mail ma anche quello del telefono.

La truffa dello storno

Via telefono o via email il correntista viene raggiunto da soggetti che si spacciano per funzionari della banca.

Questi soggetti sono molto abili a far credere al correntista che ci sia bisogno di fare dei piccoli aggiornamenti burocratici sul conto corrente. Tuttavia questi aggiornamenti ovviamente sono solo una menzogna ma concretamente il correntista può ritrovarsi col conto svuotato. Una recente truffa battezzata dalla stampa truffa dello storno sta addirittura andando avanti proprio attraverso il telefono. Infatti se di solito le truffe sul conto corrente avvengono via email qui il correntista viene proprio chiamato telefonicamente da quello che si spaccia essere il funzionario della banca.

Le tattiche pericolose che mettono nei guai gli italiani

Attraverso tutta una serie di raggiri il correntista verrà spinto a rivelare alcuni suoi dati sensibili che consentiranno ai truffatori di aprirgli letteralmente un vero e proprio conto parallelo su una di quelle piattaforme moderne che consentono di aprire i conti on-line in pochi minuti. I truffatori riusciranno azzerare il conto del malcapitato. Ma ovviamente in questo periodo tornano di attualità anche le truffe via email. I truffatori si spacciano per funzionari della banca o addirittura per funzionari dell’Agenzia delle Entrate.

Utilizzano pretesti imprevedibili e sempre nuovi per confondere

Lo scopo è sempre lo stesso: far rivelare quei dati sensibili che possano permettere di accedere ai conti correnti. La polizia postale raccomanda una grande cautela quando si ricevono telefonate o messaggi che in qualche modo abbiano a che fare con il conto corrente. I truffatori sono molto abili ad inventare pretesti assolutamente credibili ma la prudenza deve essere davvero elevata.