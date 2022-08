Optimus, il robot umanoide di Tesla già pronto per l’evento del 30 Settembre?

Una delle aziende più promettenti in tutto il mondo dal punto di vista della tecnologia ha avanzato una progettazione pazzesca. Parliamo di Tesla con il suo nuovo robot umanoide; si tratta indubbiamente di una invenzione che ha dell’incredibile, tant’è che è difficile aspettarsi che non possa essere ottimale dato quello che può fare. Ma per quale scopo è stato pensato? Vediamo cosa ha immaginato Elon Musk per lui.

Tesla ci ha mostrato una nuova invenzione: un nuovo robot umanoide. In tanti si chiederebbero come mai sia possibile che una società sia proiettata verso queste tipologie di aspettative, ma la realtà è ben diversa dall’immaginazione dopotutto. Infatti, è un bene che una compagnia di alto livello come questa si spinga a tal punto, anche perché il mondo ha bisogno di “evolversi” continuamente.

Soprattutto quando si tratta di robot, i quali, in questo caso, potrebbero diventare le prossime macchine del futuro. Molti lavori potrebbero scomparire poiché completamente sostituiti da progettazioni migliori e più sicure, per cui è probabile che società come Tesla pensino di riuscire nel loro intento pure per motivazioni come quella che vi abbiamo appena esposto. Ma il suo nuovo robot, dunque, di che cosa si dovrebbe occupare, e come funziona?

Optimus e le sue capacità

Elon Musk, durante l’annuncio del Tesla AI Day#2 previsto per il 30 Settembre 2022, ha voluto svelare l’esistenza di un riferimento al Tesla Bot, il cui nome è Optimus, ed è in assoluto il primo robot dell’azienda americana. Molti potrebbero pensare che in realtà non lo vedremo e che siano soltanto delle bugie, tuttavia le immagini rilasciate ed il fatto che ci siano tanti dettagli al riguardo, ci dicono esattamente il contrario in questo caso.

Lo abbiamo visto in occasione del primo AI Day, dove Elon Musk aveva presentato il progetto sostenendo che fosse difficilmente realizzabile, ma ora sembra che il tutto sia cambiato dato che Tesla ha cambiato rotta e ha deciso di scegliere un’altra via da intraprendere in questo caso. Ha voluto sviluppare un robot vero e proprio, e ora sarebbe prossimo a portare il prototipo all’evento di settembre e deciso ad avviarne la produzione nel 2023.

Elon Musk, in vista della nascita ufficiale del suo progetto, suppone che le sue macchine cambieranno radicalmente l’economia. Optimus potrebbe essere una soluzione alla carenza di manodopera, e sarebbe anche in grado ridurre demi molto tutti i costi di produzione. Non è strana come situazione visto e considerato che potrebbe tranquillamente accadere, specie con iniziative del genere.

Tenete anche in conto che l’idea alla base della creazione del robot era di sfruttarlo per eseguire attività semplici e ripetitive, come quelle svolte negli stabilimenti di Tesla sebbene sia previsto che l’intelligenza artificiale arrivi ad essere in grado di eseguire altre azioni particolari. Optimus si spera possa essere in grado di rivelarsi utile sia in ambito sociale che commerciale, ma questo è ancora tutto da vedere.