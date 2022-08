Tenta di uccidere la moglie a coltellate, poi si toglie la vita con una balestra

Ha tentato di uccidere la moglie a coltellate, poi si è tolto la vita nel garage della propria abitazione utilizzando una balestra.



La tragedia oggi, nel primo pomeriggio. L’uomo, un 56enne Michele Beato ex guardia giurata di origini pugliesi, ha ferito l’ex moglie, Rosa Stilletti di 51 anni. La donna si trova ancora sottoposta ad accertamenti all’ospedale. La coppia ha due figli di 26 e 29 anni.

Il tentato omicidio è accaduto per strada, in via Roma, mentre la donna si trovava a bordo della propria auto. L’uomo si è poi diretto verso casa dove ha rivolto una balestra regolarmente registrata contro se stesso, uccidendosi. La donna è rimasta gravemente ferita.

Tenta di uccidere la moglie, poi si toglie la vita con una balestra: cosa è accaduto

A seguito della separazione la donna di era trasferita a San Stino di Livenza, nel Veneziano, e lavorava come addetta alle pulizie in un negozio di barbiere di Torre di Mosto, non troppo distante dalla casa del suo ex marito. Oggi, intorno alle 14, l’uomo l’avrebbe aspettata fuori dal negozio. Quando la donna è entrata in auto è scattata l’aggressione: l’uomo ha rotto il finestrino dall’esterno e l’ha colpita. Poi è tornato a casa e si è ucciso.

Inizialmente si pensava che l’ex guardia giurata, per l’aggressione avesse usato una balestra.