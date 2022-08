Il delitto si è verificato a Baltimora, negli Usa. La ragazza, il cui nome era Nykayla Strawder, si trovava su una veranda.

Un’altra sparatoria negli Stati Uniti, un altro delitto che gira e rigira porta sempre a farsi la stessa domanda: perché dare armi a chiunque? Solo nel 2022, ci sono state già tutta una serie di stragi che lasciano esterrefatti, come quella dello scorso 23 maggio, in cui sono morti 19 bambini e due maestre.

Poi un’altra strage il 4 luglio scorso, nel giorno dell’Indipendenza, e ora una nuova tragedia che ha a che fare con l’utilizzo delle armi in Usa. Questa volta a morire a causa di una sparatoria è una ragazza di 15 anni, che è stata assassinata in modo accidentale da un bambino che ha 9 anni. Il bimbo stava giocando con una pistola che in realtà aveva al suo interno proiettili, pronti a colpire.

Il tragico incidente è occorso a Baltimora, nel Maryland, lo scorso sabato 6 agosto, intorno alle 20, ora locale. Da quanto ha comunicato la polizia, a perdere la vita è stata una ragazza di 15 anni, Nykayla Strawder, che era sulla veranda di casa sua nell’Edmondson Village, un quartiere situato nella parte sudorientale di Baltimora.

La 15enne è stata raggiunta d’improvviso da un proiettile in testa. Trasportata con un urgenza in ospedale, purtroppo per lei non c’è stato niente da fare, è deceduta in nosocomio, nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita.

Il bambino era intento a giocare con una pistola carica di una parente, il cui mestiere è quello della guardia giurata. La donna, infatti, fa parte della guardia di sicurezza armata. Stando a quanto riporta il quotidiano Baltimore Sun, al piccolo, giocando, è partito uno sparo. Il bimbo ha fatto cadere l’arma al suolo ed è poi fuggito, ma non sarà accusato in modo penale, perché è chiaramente piccolo. «Voglio che i bambini siano più al sicuro, sbarazzatevi di queste pistole», ha commentato la vicenda la madre della ragazza di 15 anni, Nykerah Strawder, mentre piangeva disperatamente: «Ho perso mia figlia, non sarò mai più la stessa».

Uso armi Usa

Da quando è cominciato l’anno, già nel maggio 2022 si sono registrate 198 stragi, la cui media è di una decina di assalti a settimana, come riporta il Gun Violence Archive. E l’anno scorso, le stragi sono state 693. Numeri impressionanti che lasciano pensare che non si può non mettere un freno a tutto questo sangue.