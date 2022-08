Bruganelli e Bonolis, lei si scaglia contro un servizio che smentisce la loro crisi: “Facile così” | Fan increduli

Ancora voci su una possibile crisi di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: ecco cosa ha fatto l’opinionista del Grande Fratello Vip.

Una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: lui, uno dei volti più noti e famosi del piccolo schermo, da decenni tra i conduttori più apprezzati dal grande pubblico; lei, imprenditrice, lo scorso anno ha debuttato come opinionista al Grande Fratello Vip.

Stiamo parlando chiaramente di Paolo Bonolis e Sonia Brugarelli. Il primo tornerà in autunno con il suo quiz-show in daytime Avanti un Altro, e poi anche in prima serata in primavera con Avanti un Altro – Pure di sera. La seconda, invece, siederà ancora sulla poltrona di opinionista del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini.

Negli ultimi tempi, si è parlato con insistenza di una crisi della coppia: alcuni messaggi social di Sonia Bruganelli, infatti, hanno incuriosito il grande pubblico. Ci sono problemi tra i due? Cerchiamo di scoprirlo.

La risposta di Sonia Bruganelli

Sul matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è intervenuto anche il settimanale Vero. Quest’ultimo ha dedicato un servizio alla coppia, scrivendo: “Altro che crisi, tra Bonolis e la Bruganelli l’amore è alle stelle. La coppia, in vacanza a Formentera, si è lasciata andare a coccole, abbracci e tenerezze in acqua”. L’intento, a quanto si legge, sarebbe quello di tranquillizzare i fan: tra loro non ci sarebbe alcuna crisi in corso. La copertina, inoltre, è stata anche condivisa sui social ufficiale del noto settimanale.

A stretto giro, però, è arrivata la replica di Sonia Bruganelli che, in una storia pubblicata sul suo account Instagram ufficiale, ha scritto: “Come spesso accade ci sono giornali che prendono foto vecchie e montano un servizio con stralci di post Instagram. Facile così”. Parole che, più che chiarire la questione, hanno generato altri dubbi. In molti si sono infatti chiesti: l’opinionista del GF Vip ha sbugiardato il settimanale che smentiva della crisi tra lei e suo marito? Sembrerebbe proprio di sì.

Questo botta e risposta arriva pochi giorni un commento social molto sibillino da parte di Sonia Bruganelli, la quale, rispondendo ad una fan, aveva scritto: “Se con Paolo siamo ancora una coppia? Io e Paolo saremo sempre una coppia. Abbiamo tre figli insieme”. Inoltre, interrogata sul suo ritorno al GF Vip, l’opinionista ha spiegato di trovarsi in un periodo della sua vita: “Delicato”. Staremo a vedere.