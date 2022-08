Elisabetta Gregoraci, incanta in bianco | Il look che indossa è da urlo

Elisabetta Gregoraci è decisamente una delle protagoniste dell’estate 2022, finita l’esperienza con “Battiti Live” ora si dedica alle vacanze e ai party più esclusivi. Proprio in uno di questi ha lasciato, con il suo look total white, tutti a bocca aperta.

È sicuramente una delle showgirl più belle del panorama italiano Elisabetta Gregoraci. Ogni anno che passa sembra che il suo fascino aumenti, oltre alla sua bravura.

È di sicuro lei una delle protagoniste dell’estate 2022, che l’ha vista presente sia sulle scene con il suo lavoro, sia fuori come ospite d’onore a party e feste. La sua conduzione di “Battiti Live” ha fatto ascolti pazzeschi e il pubblico si è sempre più innamorato di lei.

Ma non solo lavoro, Elisabetta è una vera e propria socialite, invitata a feste e party esclusivi dove non passa certo inosservata, indossando look pazzeschi. Soprattutto l’ultimo ha lasciato i fan senza parole.

Elisabetta Gregoraci, incanta in bianco, e fa impazzire i fan

Il suo Instagram, seguitissimo da moltissimi follower, è un vero tesoro per i fan, a cui Elisabetta regala sempre scatti unici e particolarmente sensuali. Uno degli ultimi la vede in total white come ospite ad un party molto esclusivo e proprio questo look ha mandato i fan in visibilio. Un lungo abito bianco reso molto sensuale da un profondo spacco che lascia intravedere le splendide gambe dell’ex signora Briatore. L’abito ha inoltre una scollatura generosa che mette in primo piano il décolleté. Un look di estrema classe che regala però quella sensualità del “vedo e non vedo” che fa impazzire i fan. Il candore del vestito poi, fa risaltare ancora di più l’abbronzatura, in un mix perfetto che le ha permesso di dominare la scena in una serata dove hanno partecipato molti altri vip, compreso il tenore Andrea Bocelli. Impossibile non rimanere a bocca aperta di fronte a tanta bellezza e sensualità.

Ospite d’onore molto amata ed apprezzata

Ma oltre a quello, Elisabetta ha partecipato a molte altre serate di gala. È stata vista ultimamente anche in prima fila al concerto di Jennifer Lopez a Capri. Con lei c’era anche l’ex marito Flavio Briatore. I due nonostante la separazione sono rimasti in ottimi rapporti e spesso si vedono insieme a gala e serate.

Non si parla certo di un ritorno di fiamma tra i due, ma di un’intesa molto profonda e un amore immenso per Nathan Falco che ora è un adolescente, ma sempre super innamorato della mamma.