Francesco Totti e Noemi Bocchi, un figlio in arrivo? La clamorosa bomba scatena Roma

Cosa sta accadendo tra Francesco Totti e Noemi Bocchi? L’ultima, incredibile, indiscrezione parla della 34enne in dolce attesa.

Continuano a riaffiorare retroscena, o presunti tali, sulla separazione tra l’ex numero dieci della Nazionale Francesco Totti e la conduttrice de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi. A breve, come riprendono i rumors, dovrebbero iniziare le trattative sulla separazione dei beni.

In questi giorni, Francesco Totti e Ilary Blasi si sarebbero incontrati a Sabaudia, per scambiarsi le chiavi della residenza estiva dell’ormai ex coppia. Da quasi 20 anni, infatti, la famiglia Totti – Blasi passa parte delle proprie vacanze estive sul litorale laziale.

Tra i due, come ha raccontato Il Corriere della Sera, ci sarebbe stato soltanto un accenno, gelido, di saluto. Il clima tra Francesco Totti e Ilary Blasi non sarebbero dunque dei migliori. Ma un’altra notizia è esplosa proprio pochi minuti fa: ecco di cosa si tratta.

La bomba del Corsera

A deteriorare i rapporti tra l’ex capitano giallorosso e la conduttrice Mediaset ci sarebbero i continui retroscena pubblicati dai magazine sulla presunta storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Dopo le famose foto sotto casa della 34enne romana – che, secondo molti, hanno costretto alla fine Ilary Blasi ad annunciare la separazione – l’ex numero dieci della Nazionale è stato paparazzato diverse volte in compagnia di Bocchi. Nella giornata di ieri, il sito Leggo, ha pubblicato uno scatto risalente allo scorso gennaio in cui si vede Totti in compagnia in aeroporto di una misteriosa bionda. In molti hanno ipotizzato che potesse trattarsi di Bocchi.

Ma arriviamo alla notizia pubblicata qualche ora fa: Il Corriere della Sera, in un articolo apparso oggi, ha scritto che nella Capitale si aggirerebbero voci circa una presunta gravidanza di Noemi Bocchi. Si legge: “[…] L’ultimo gossip apocrifo che da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino, nonostante nelle foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrino una pancia che più piatta non si può”. Al momento sono soltanto rumors, ma tanto è bastato per scatenare i social. Nessuno dei diretti interessati ha commentato al momento la notizia.