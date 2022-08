Beatrice Valli posta uno scatto sullo yatch e viene criticata: il duro sfogo dell’influencer

Molti di coloro che, negli anni, hanno partecipato a Uomini e Donne, oltre ad aver trovato l’amore hanno avuto anche la possibilità di iniziare a lavorare sui social. Tra essi non possiamo non citare la nota influencer Beatrice Valli.

Tempo fa, a soli 19 anni, Beatrice Valli decise di partecipare al celebre dating show di Maria De Filippi, e di corteggiare l’allora tronista Marco Fantini. Esterna dopo esterna, la complicità tra i due ragazzi crebbe sempre di più tanto che, alla fine del suo percorso sul trono, Marco scelse di uscire dal programma proprio con Beatrice.

Da quel momento, i due non si sono più lasciati, e oltre ad aver creato una bellissima famiglia ed essere convolati a nozze, entrambi svolgono la professione di modelli e influencer. L’account Instagram di Beatrice, infatti, conta circa tre milioni di follower; quello di Marco, invece, quasi due milioni. Sui loro rispettivi profili, la Valli e Fantini pubblicano non solo scatti inerente al lavoro, ma anche alla loro vita privata e, come in questo caso, alle vacanze trascorse in famiglie.

Ed è stato proprio uno degli ultimi post pubblicati da Beatrice che hanno fatto insorgere contro di lei alcuni utenti del Web. Il motivo? Scopriamolo insieme.

Gli attacchi social fatti a Beatrice Valli

Attualmente, Beatrice Valli e Marco Fantini si stanno godendo una rilassante vacanza a Formentera insieme ai loro splendidi bambini. Uno degli ultimi post pubblicati da Beatrice, infatti, ritrae la coppia felice, in barca, scambiarsi un tenero bacio. Fino a qui tutto bene se non fosse che, proprio inerente a questo scatto, alcuni utenti del Web hanno iniziato ad attaccare l’influencer. “Ma quanto lavorano questi due”, si legge tra i commenti alla foto. La replica della Valli non si è lasciata attendere: “Tutto l’anno, come il resto delle persone di questo mondo”. Le affermazioni di questo tipo sotto il post pubblicato dall’influencer sono tante, e sono tutte scaturite, probabilmente, dalle dichiarazioni fatte dall’influencer alcuni giorni fa. Beatrice, infatti, tramite una serie di Ig stories, aveva espresso la sua opinione sul reddito di cittadinanza, lamentando il fatto di non riuscire a trovare persone disponibili a lavorare come babysitter e donne delle pulizie. “Non so cosa c’è nell’ara quest’anno.”, aveva affermato la modella, “La gente non è che abbia tanta voglia di lavorare.”

Insegnare l’amore

Fare i genitori, si sa, è il mestiere più difficile al mondo. Nessuno ci insegna come fare, e sta a noi trovare quello che, secondo la propria visione della vita, è il modo giusto per educare i nostri figli. Ed è trapelato anche questo dai commenti rilasciati sotto il post di Beatrice Valli.

Se si presta attenzione alla didascalia inserita da Beatrice, si evince che la foto è stata scattata da Alle, diminutivo di Alessandro, il figlio che l’influencer ha avuto dalla sua precedente relazione. Un’utente, a tal proposito, ha commentato: “Io e mio marito non ci siamo mai baciati davanti ai nostri figli”. La Valli, anche in questo caso, non ha esitato a replicare: “Imparate a farlo, perché non ci vedo nulla di male. Anzi, insegnate loro l’amore, quello vero e puro”.