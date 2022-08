Alena Seredova e Alessandro Nas, il grande annuncio: presto sposi | La reazione di Gianluigi Buffon

La coppia formata dalla conduttrice e attrice Alena Seredova e l’imprenditore Alessandro Nasi presto convolerà a nozze: l’annuncio sui social.

Lei è una delle showgirl, attrici, conduttrici e star social più amate dal grande pubblico anche se, negli ultimi tempi, si è un po’ allontanata dal mondo dello spettacolo. Stiamo parlando di Alena Seredova, ex moglie del portiere Gianluigi Buffon.

Dal 2015, dopo la separazione con l’ex numero uno della Nazionale e della Juventus, Alena Seredova vive una storia d’amore con l’imprenditore torinese Alessandro Nasi. I due, nel 2020, hanno avuto una bambina, Vivienne Charlotte. La showgirl, proprio dal matrimonio con Buffon, ha avuto due figli: Davi Lee, nato nel 2007 e Louis Thomas, nato nel 2009.

Da settimane si rincorrevano voci circa un possibile matrimonio tra Alena Seredova e Alessandro Nasi e, a quanto pare, il lieto annuncio è arrivato: ecco cosa ha detto la showgirl.

L’annuncio di Alena Seredova

Come detto, si parla già da un po’ di tempo di un matrimonio tra i due, ma la coppia ha sempre smentito. Nella giornata di ieri, però, condividendo una copertina di un noto magazine della Repubblica Ceca, Alena Seredova ha lasciato tutti a bocca aperta. Sulla copertina si legge: “Ha detto si”, e ancora: “Ci sarà un matrimonio. Alena Seredova ha detto di sì a un miliardario italiano, con il quale ha avuto una figlia, Vivienne”. Al momento non ci sono più notizie in merito alla faccenda e, anche da come è arrivato l’annuncio – senza troppi clamori – la sensazione è che la coppia voglia mantenere il più assoluto riserbo.

Stando ai rumors – questa volta nostrani – ci potrebbe anche essere un doppio evento. Già perché la piccola Vivienne Charlotte, figlia della coppia, deve fare il suo battesimo. Evento rimandato da Alessandro Nasi e Alena Seredova a causa delle restrizioni pandemia, che avrebbero impedito alla famiglia dell’attrice di recarsi in Italia.

Il precedente matrimonio

Gianluigi Buffon e Alena Seredova si sono conosciuti nel 2005 e sono convolati a nozze 2011. La coppia si è poi lasciata nel 2014, tra il chiacchiericcio gossip e non solo generale. L’ex portiere della Nazionale non ha ancora commentato la notizia e difficilmente lo farà. Anche se i rapporti tra loro sono buoni, in molti non credono ad un commento pubblico del calciatore.

Proprio qualche giorno fa, commentando gli attuali rapporti con Ilaria D’Amico, compagna di Gianluigi Buffon, Alena Seredova su Instagram ha scritto: “Non abbiamo mai avuto assolutamente rapporti burrascosi. Situazione stabile, fin dall’inizio. Sempre uguale”.